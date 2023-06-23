Yunanistan'daki Göçmen Faciası ile Titanik Dalışı Arasındaki Medya İkiyüzlülüğü

Denizaltı Aracına Yoğun İlgi, Göçmen Faciası İse Yok Sayıldı

Avrupa basını, Yunanistan açıklarında gerçekleşen göçmen faciası ile Titanik dalışı arasındaki medya ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. OceanGate Expeditions'a ait 'Titan' adlı denizaltına yapılan yoğun ilgi, 81 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ise yok sayılması sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Arama Kurtarma Çalışmalarında Göçmenlere Ayrımcılık Yapıldığı İddiası

Gemi faciasında sadece 4 gün sonra denizaltı aracı için seferber olan kaynakların, 9 gündür arama kurtarma çalışmaları yapılan göçmenlere ayrımcılık yapıldığı iddia edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü de bu duruma tepki göstererek, 'Birilerini kurtarabilmek adına her şekilde çabayı gösterirken bazı insanların ölmesine izin verme isteği. Bu, insanlığın gerçekten karanlık bir yansıması' dedi.