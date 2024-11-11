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Yunt Dağı Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor

Samsun'un Yunt Dağı, sonbahar mevsiminde sarı ve kahverengi tonlarıyla göz kamaştırıyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:12
Yunt Dağı Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor

Samsun'un Bafra İlçesindeki Yunt Dağı'nın Sonbahar Güzelliği

Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan Yunt Dağı, sonbaharın gelmesiyle birlikte muhteşem renk cümbüşüne sahne oldu. İl merkezine yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta bulunan dağ, Kapıkaya Mahallesi'nde konumlanıyor ve her mevsim çevre il ve ilçelerin ziyaretçileri tarafından ilgiyle geziliyor.

Doğa Sporlarının Vazgeçilmezi

Yaz aylarında gerçekleştirilen Kapıkaya Festivali ile doğa sporları ve yamaç paraşütü tutkunlarının tercih ettiği bir nokta olan Yunt Dağı, sonbaharın gelmesiyle birlikte yeşilin hakimiyetini sarı ve kahverengi tonlarına devretti.

Dağın en yüksek noktalarından birinde konumlanarak manzaranın tadını çıkarmak isteyenler, Kızılırmak Nehri'ni Altınkaya Barajı'ndan Derbent Barajı'na bağlayan su kıvrımlarını izleme fırsatını buluyor.

Göz Kamaştıran Manzaralar

Sonbahar mevsiminin sunduğu muhteşem manzaralar, Yunt Dağı ve çevresinde dronla görüntülendi. Bu eşsiz görüntüler, doğaseverlerin bu güzellikleri keşfetmeleri için davetkar bir atmosfer oluşturuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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