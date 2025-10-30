Yunt Dağları ve Türkmen Şelaleleri Sonbaharda Renk Cümbüşü

Manisa'nın kuzeyinde yer alan Yunt Dağları ile bölgedeki Türkmen Şelaleleri, sonbaharın eşsiz renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Ege'nin kuzeyinde, Manisa ile İzmir arasında uzanan Yunt Dağları; meşe, çınar, ıhlamur, ardıç ve zeytin ağaçlarıyla çevrili doğal dokusuyla dikkat çekiyor.

Doğaseverlere görsel şölen

Yunusemre ile Aliağa ilçeleri arasındaki Türkmen Şelaleleri, sonbaharda sararan ve dökülen yaprakların oluşturduğu renkli görüntülerle fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor. Alanı gezenler, şelaleler çevresinde yürüyüş yapıp doğanın sunduğu manzaraları ölümsüzleştiriyor.

Yunt Dağları'nda yürüyüş yapan doğaseverler, şelaleler çevresinde fotoğraf çekerken sarı, turuncu ve yeşil tonlarının birleştiği panoramalar eşliğinde sonbaharın tadını çıkarıyor.

Manisa'nın kuzeyinde yer alan Yunt Dağları ile bölgedeki Türkmen Şelaleleri, sonbaharın renk cümbüşüyle doğaseverleri ağırlıyor. Ege'nin kuzeyinde Manisa ve İzmir arasında uzanan Yunt Dağları, meşe, çınar, ıhlamur, ardıç ve zeytin ağaçlarıyla çevrili doğal yapısıyla dikkat çekiyor.