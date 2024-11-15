DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,42 -0,47%
ALTIN
2.843,42 -0,3%
BITCOIN
3.111.990,08 -2,99%

Yunus Emre Divanı'nın Karaman Nüshası Müzayedeye Çıkıyor

14. yüzyıla tarihlenen Yunus Emre Divanı'nın Karaman Nüshası, 24 Kasım'da düzenlenecek müzayedede koleksiyonerlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:37
Yunus Emre Divanı'nın Karaman Nüshası Müzayedeye Çıkıyor

Yunus Emre Divanı'nın Tarihi Nüshası Koleksiyonerlerle Buluşuyor

Yunus Emre Divanı'nın en eski nüshası olarak kabul edilen Karaman Nüshası, 24 Kasım'da Phebus Müzayede tarafından Divan Otel'de düzenlenecek olan salon müzayedesinde koleksiyonerlerin ilgisine sunulacak. Bu değerli yazma eser, yaklaşık olarak 14. yüzyıla tarihleniyor.

Phebus Müzayede Yöneticisi Fatih Selim Bayram'dan Önemli Açıklamalar

Phebus Müzayede Yöneticisi avukat Fatih Selim Bayram, eserin dil özelliklerinin ve söz varlığının tamamen Beylikler Dönemi'ne ait olduğunu belirterek, “Karaman Nüshası özel mülkiyette kalmış tek nüsha. Diğer 5 nüsha ise çeşitli kütüphanelerde yer alıyor.” dedi. Eserin 100 yılı aşkın bir süredir aynı ailede olduğunu ve aile tarafından satışa çıkarılma kararı alındığını söyledi.

Bayram, Yunus Emre'nin Türk dilinin en büyük müellifi ve şairi olduğunu vurgulayarak, “Bu eser Türkiye için çok değerli; çünkü tarihi eserlerin korunması ve kalıcılığı açısından büyük bir öneme sahip.” ifadesinde bulundu.

Eserin Özellikleri ve Korunması

Eserin, hat alanında uzman profesör tarafından incelendiğini ve Yakuti tavırda yazıldığı tespit edildiğini söyleyen Bayram, kağıdının ise Avrupa'ya değil, 14-15. yüzyıllara ait Doğu kağıdı olduğunu aktardı. Ayrıca, eserin bugüne kadar iyi korunduğunu ve yalnızca 18. yüzyılda bir restorasyon geçirdiği belirtildi.

Tarihi Eserlerin Ticaretindeki Gelişmeler

Fatih Selim Bayram, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde yurt içinde eski eserlerin satışına dair gerekli izinlerin alındığını ifade ederek, “Bu eserlerin yurt içinde kalması ve kanuni izinler doğrultusunda el değiştirmesi gereklidir.” dedi. Eserin müzayedeye çıkarılması sürecinde, hem resmi kurumlar hem de özel koleksiyoncularla iletişim kurulacağını belirtti.

24 Kasım Müzayede Detayları

24 Kasım'daki müzayedeye 250'ye yakın eserin katılacağını aktaran Bayram, Yunus Emre Divanı'nın yeni sahibine ulaşacağı için heyecanlı olduklarını ifade etti. “Eserin İstanbul'da kalmasını sağlarsak, ticari gelirin de burada kalması mümkün” diyen Bayram, kültürel varlıkların korunması ve öz değerlerinin yaşatılması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yunus Emre Divanlarının en eski nüshası olarak kabul edilen "Karaman Nüshası" müzayedeye çıkıyor....

Yunus Emre Divanlarının en eski nüshası olarak kabul edilen "Karaman Nüshası" müzayedeye çıkıyor. Yaklaşık olarak 14. yüzyıla tarihlenen yazma eser, Phebus Müzayede'nin 24 Kasım'da Divan Otel'de düzenleyeceği salon müzayedesiyle koleksiyonerlerin ilgisine sunulacak.

Yunus Emre Divanlarının en eski nüshası olarak kabul edilen "Karaman Nüshası" müzayedeye çıkıyor....

Yunus Emre Divanlarının en eski nüshası olarak kabul edilen "Karaman Nüshası" müzayedeye çıkıyor. Yaklaşık olarak 14. yüzyıla tarihlenen yazma eser, Phebus Müzayede'nin 24 Kasım'da Divan Otel'de düzenleyeceği salon müzayedesiyle koleksiyonerlerin ilgisine sunulacak.

İLGİLİ HABERLER

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB'in 'Öğretmen Gözüyle' Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
2
KKTC'nin 41. Yılı Kutlandı: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Mesajlar
3
2024 Macar-Türk Kültür Yılı: 'Ateşin Sanatı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
4
Çin'den ABD'ye Uyarı: Tayvan, İlişkilerdeki En Tehlikeli Kıvılcım
5
Nurdağı'nda 65 Köy Evine Anahtar Teslimi Yapıldı
6
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Lübnan'daki Savaş Mağdurlarına Destek Olmaya Devam Ediyor
7
Bursa Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor