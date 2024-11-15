Yunus Emre Divanı'nın Karaman Nüshası Müzayedeye Çıkıyor

Yunus Emre Divanı'nın Tarihi Nüshası Koleksiyonerlerle Buluşuyor

Yunus Emre Divanı'nın en eski nüshası olarak kabul edilen Karaman Nüshası, 24 Kasım'da Phebus Müzayede tarafından Divan Otel'de düzenlenecek olan salon müzayedesinde koleksiyonerlerin ilgisine sunulacak. Bu değerli yazma eser, yaklaşık olarak 14. yüzyıla tarihleniyor.

Phebus Müzayede Yöneticisi Fatih Selim Bayram'dan Önemli Açıklamalar

Phebus Müzayede Yöneticisi avukat Fatih Selim Bayram, eserin dil özelliklerinin ve söz varlığının tamamen Beylikler Dönemi'ne ait olduğunu belirterek, “Karaman Nüshası özel mülkiyette kalmış tek nüsha. Diğer 5 nüsha ise çeşitli kütüphanelerde yer alıyor.” dedi. Eserin 100 yılı aşkın bir süredir aynı ailede olduğunu ve aile tarafından satışa çıkarılma kararı alındığını söyledi.

Bayram, Yunus Emre'nin Türk dilinin en büyük müellifi ve şairi olduğunu vurgulayarak, “Bu eser Türkiye için çok değerli; çünkü tarihi eserlerin korunması ve kalıcılığı açısından büyük bir öneme sahip.” ifadesinde bulundu.

Eserin Özellikleri ve Korunması

Eserin, hat alanında uzman profesör tarafından incelendiğini ve Yakuti tavırda yazıldığı tespit edildiğini söyleyen Bayram, kağıdının ise Avrupa'ya değil, 14-15. yüzyıllara ait Doğu kağıdı olduğunu aktardı. Ayrıca, eserin bugüne kadar iyi korunduğunu ve yalnızca 18. yüzyılda bir restorasyon geçirdiği belirtildi.

Tarihi Eserlerin Ticaretindeki Gelişmeler

Fatih Selim Bayram, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde yurt içinde eski eserlerin satışına dair gerekli izinlerin alındığını ifade ederek, “Bu eserlerin yurt içinde kalması ve kanuni izinler doğrultusunda el değiştirmesi gereklidir.” dedi. Eserin müzayedeye çıkarılması sürecinde, hem resmi kurumlar hem de özel koleksiyoncularla iletişim kurulacağını belirtti.

24 Kasım Müzayede Detayları

24 Kasım'daki müzayedeye 250'ye yakın eserin katılacağını aktaran Bayram, Yunus Emre Divanı'nın yeni sahibine ulaşacağı için heyecanlı olduklarını ifade etti. “Eserin İstanbul'da kalmasını sağlarsak, ticari gelirin de burada kalması mümkün” diyen Bayram, kültürel varlıkların korunması ve öz değerlerinin yaşatılması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yunus Emre Divanlarının en eski nüshası olarak kabul edilen "Karaman Nüshası" müzayedeye çıkıyor. Yaklaşık olarak 14. yüzyıla tarihlenen yazma eser, Phebus Müzayede'nin 24 Kasım'da Divan Otel'de düzenleyeceği salon müzayedesiyle koleksiyonerlerin ilgisine sunulacak.

Yunus Emre Divanlarının en eski nüshası olarak kabul edilen "Karaman Nüshası" müzayedeye çıkıyor. Yaklaşık olarak 14. yüzyıla tarihlenen yazma eser, Phebus Müzayede'nin 24 Kasım'da Divan Otel'de düzenleyeceği salon müzayedesiyle koleksiyonerlerin ilgisine sunulacak.