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Yunus Emre Enstitüsü, İslamabad'da Yeni Ofis Açtı

Yunus Emre Enstitüsü, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Türkçe dersleri ve kültürel kurslarla hizmet vermeye başladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:03
Yunus Emre Enstitüsü, İslamabad'da Yeni Ofis Açtı

Yunus Emre Enstitüsü'nden İslamabad'a Kültürel Adım

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni ofisini resmi olarak açtı. Bu ofis, Allame İkbal Açık Öğretim Üniversitesi işbirliğiyle üniversite kampüsünde yer alıyor.

Kurslar ve Faaliyetler

YEE İslamabad Ofisi, üniversite öğrencileri ve ilgililer için Türkçe dersleri ve Türk kültürü ile ilgili çeşitli kurslar düzenleyecektir. Bu eğitimler, Türk kültürünü tanıma ve dil becerilerini geliştirme amacı taşımaktadır.

Açılış Töreni

Açılış törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, YEE Pakistan Koordinatörü Halil Toker, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Ataullah Tarar, Allame İkbal Açık Öğretim Üniversitesi Rektörü Nasir Mahmud ve İslamabad'daki Türk kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu'nun Mesajı

Büyükelçi Neziroğlu, törende yaptığı konuşmada, YEE'nin dünya genelindeki Türkçe ve Türk kültürüyle ilgili faaliyetlerine değindi. Neziroğlu, kültürel etkinliklerin iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini belirterek, "Lahor ve Karaçi'den sonra İslamabad'da da YEE ofisi açmak bizim için mutluluk verici," dedi.

Kültürel İlişkilerin Güçlenmesi

Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan arasında köklü bir bağ bulunduğunu vurgulayarak, "İslamabad'da bu kültür merkezinin açılışı, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini daha da geliştirmek adına önemli bir adım," şeklinde konuştu.

Pakistan Bakanı Tarar'ın İfadeleri

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, Türk ve Pakistan halklarının uzun süreli ilişkilerine işaret ederek, YEE'nin yeni ofisinin hayırlı olmasını diledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni ofisini hizmete açtı. Allame...

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni ofisini hizmete açtı. Allame İkbal Açık Öğretim Üniversitesi işbirliğiyle üniversite kampüsünde açılan YEE İslamabad Ofisi, üniversite öğrencileri ve ilgililer için Türkçe derslerinin yanı sıra Türk kültürüyle ilgili kurslar düzenleyecek. Ofisin açılış törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (sağ 2), İslamabad Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Halil Toker (sağda), Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar (sol 2), Allame İkbal Açık Öğretim Üniversitesi Rektörü Nasir Mahmut (solda) ve İslamabad'daki Türk kurumlarının yetkilileri katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni ofisini hizmete açtı. Allame...

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni ofisini hizmete açtı. Allame İkbal Açık Öğretim Üniversitesi işbirliğiyle üniversite kampüsünde açılan YEE İslamabad Ofisi, üniversite öğrencileri ve ilgililer için Türkçe derslerinin yanı sıra Türk kültürüyle ilgili kurslar düzenleyecek. Ofisin açılış törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (sağ 2), İslamabad Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Halil Toker (sağda), Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar (sol 2), Allame İkbal Açık Öğretim Üniversitesi Rektörü Nasir Mahmut (solda) ve İslamabad'daki Türk kurumlarının yetkilileri katıldı.

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