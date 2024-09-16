Yunus Emre Enstitüsü, Katar'da Türk Kültürünü Tanıtıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Katar'ın başkenti Doha'daki temsilciliği aracılığıyla Türk dilini ve kültürünü tanıtmaya devam ediyor. Türkiye'nin Katar'daki Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, YEE'nin özellikle Türkiye'nin gülümseyen yüzü olduğunu belirtti.

Etkinliklerle Zenginleşen Bir Program

Doha Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi, Türk kültürel değerlerini tanıtan birçok etkinlik düzenlemektedir. Bu yıl, 8 farklı kurs ve 14 farklı atölye ile birlikte toplamda 1000'e yakın katılımcı olması bekleniyor.

Her yıl yetişkinler ve çocuklar için Türkçe kurslarının yanı sıra hikaye okuma, turizm Türkçesi, geleneksel Türk okçuluğu ve ebru gibi sanatların tanıtımına yönelik atölyeler düzenleniyor. Ayrıca, Türk kahvesi günleri gibi Türk kültürünün lezzetleri de etkinliklerde yer alacak.

Kursiyerlerin İmkanları

Kursiyerler, YEE'nin zengin içeriğe sahip kütüphanesinde kitap okuyarak Türkçelerini geliştirme fırsatı bulacak. 2016'dan beri aktif olan Türkçe kurslarına farklı yaş ve meslek gruplarından birçok kişi ilgi gösteriyor.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerde Köprü Oluyor

YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, enstitünün iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Uysal, "Gelin tanış olalım" çağrılarının her yaştan katılımcıya ulaştığını belirtti.

Öğrencilerden Olumlu Yansımalar

Katar Üniversitesi Ekonomi ve İslami Finans Profesörü Beşir Lütfi, YEE'nin Türkçe müfredatını çok başarılı bulduğunu dile getirerek, "Kursu başarıyla tamamladım ve artık daha iyi konuşabiliyorum. Türkçe çok güzel ve kolay bir dil" dedi.

Büyükelçiden Övgü

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, YEE sayesinde Katar'da birçok kişinin Türk dili ve kültürünü tanıdığını ifade etti. Göksu, "Yunus Emre Enstitümüz, Türkiye'nin gülümseyen yüzü, şefkatli eli ve Türk kültürü ile medeniyetinin dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Hakkında

2009 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü, uluslararası kültürel etkileşimi artırmak ve Türkçeyi yaygınlaştırmak amacıyla dünya genelinde 150'den fazla irtibat noktası ile faaliyet göstermektedir.