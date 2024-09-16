DOLAR
33,99 0%
EURO
37,83 0%
ALTIN
2.821,93 0%
BITCOIN
1.970.733,78 0%

Yunus Emre Enstitüsü, Katar'da Türk Kültürünü Tanıtıyor

Katar'da Türk dili ve kültürü için çeşitli etkinlikler düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:27
Yunus Emre Enstitüsü, Katar'da Türk Kültürünü Tanıtıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Katar'da Türk Kültürünü Tanıtıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Katar'ın başkenti Doha'daki temsilciliği aracılığıyla Türk dilini ve kültürünü tanıtmaya devam ediyor. Türkiye'nin Katar'daki Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, YEE'nin özellikle Türkiye'nin gülümseyen yüzü olduğunu belirtti.

Etkinliklerle Zenginleşen Bir Program

Doha Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi, Türk kültürel değerlerini tanıtan birçok etkinlik düzenlemektedir. Bu yıl, 8 farklı kurs ve 14 farklı atölye ile birlikte toplamda 1000'e yakın katılımcı olması bekleniyor.

Her yıl yetişkinler ve çocuklar için Türkçe kurslarının yanı sıra hikaye okuma, turizm Türkçesi, geleneksel Türk okçuluğu ve ebru gibi sanatların tanıtımına yönelik atölyeler düzenleniyor. Ayrıca, Türk kahvesi günleri gibi Türk kültürünün lezzetleri de etkinliklerde yer alacak.

Kursiyerlerin İmkanları

Kursiyerler, YEE'nin zengin içeriğe sahip kütüphanesinde kitap okuyarak Türkçelerini geliştirme fırsatı bulacak. 2016'dan beri aktif olan Türkçe kurslarına farklı yaş ve meslek gruplarından birçok kişi ilgi gösteriyor.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerde Köprü Oluyor

YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, enstitünün iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Uysal, "Gelin tanış olalım" çağrılarının her yaştan katılımcıya ulaştığını belirtti.

Öğrencilerden Olumlu Yansımalar

Katar Üniversitesi Ekonomi ve İslami Finans Profesörü Beşir Lütfi, YEE'nin Türkçe müfredatını çok başarılı bulduğunu dile getirerek, "Kursu başarıyla tamamladım ve artık daha iyi konuşabiliyorum. Türkçe çok güzel ve kolay bir dil" dedi.

Büyükelçiden Övgü

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, YEE sayesinde Katar'da birçok kişinin Türk dili ve kültürünü tanıdığını ifade etti. Göksu, "Yunus Emre Enstitümüz, Türkiye'nin gülümseyen yüzü, şefkatli eli ve Türk kültürü ile medeniyetinin dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Hakkında

2009 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü, uluslararası kültürel etkileşimi artırmak ve Türkçeyi yaygınlaştırmak amacıyla dünya genelinde 150'den fazla irtibat noktası ile faaliyet göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 57 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
2
Bakan Yaşar Güler, 17'nci Komando Tugayı'nda Güçlü Mesajlar Verdi
3
Eberswalde'deki Yangında Aileyi Kaybeden Baba Detaylı Araştırma Talep Ediyor
4
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
5
Konya'da Üst Geçitten Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram arifesi yoğunluğu! Ek seferler de yetmiyor
7
Tunceli Pülümür'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor