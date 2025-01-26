Yunus Emre Enstitüsü Libya'da Merkez Açmaya Hazırlanıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Libya'da Kültürel Faaliyetlere Başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'ta hayata geçmek için çalışmalara hız verdi. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, YEE Trablus Koordinatör Vekili Yalçın Doğan'ı Büyükelçilik binasında kabul ederek, YEE'nin Libya'daki faaliyetleri ile ilgili süreci masaya yatırdı.

Libya ile Türkiye Arasındaki Bağlar Derinleşiyor

YEE Trablus Koordinatör Vekili Yalçın Doğan, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda, YEE'nin kısa süre içinde Libya'da kültürel faaliyetlere başlamayı planladığını ifade etti. Doğan, Libya ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemine vurgu yaparken, Trablus'taki merkezin açılmasının ardından Bingazi ve Misrata şehirlerinde de temsilcilik açmayı düşündüklerini bildirerek, bu sürecin Libya ile kültürel iş birliğini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Büyükelçi Begeç'e Hediye Takdimi

Görüşmenin ardından, Doğan, Yunus Emre Enstitüsü adına Büyükelçi Begeç'e bir hediye takdim etti. Bu jest, iki ülke arasındaki dostluğa ve kültürel bağlantılara bir katkı niteliği taşıyor.