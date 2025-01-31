Yunus Emre Enstitüsü Öğrencileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında Bulundu

Yunus Emre Enstitüsü Öğrencileri, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), öğrencilerinin aktif katılımıyla dikkat çekiyor. Türkçe öğrenen öğrenciler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Bu etkinlik, öğrencilere Türk kültürü ile ilgili çeşitli deneyimler yaşatmanın yanı sıra sosyal medya üzerinden de etkileşim imkanı sunuyor. Öğrenciler, oylamaya katılarak hem öğrenim süreçlerini hem de sosyal bağlarını güçlendirmiş oldu.

Etkinlik Hakkında Detaylar

YEE'de düzenlenen oylama, görsel sanatların ve fotoğrafçılığın önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak favori fotoğraflarını seçti.

Bu tür etkinliklerin hedefi, Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkiye kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmeleri ve sosyal etkileşimlerini artırmalarıdır. Katılım gösteren öğrenciler, ödüllerin dağıtılacağı bu özel anı heyecanla bekliyor.