Yunus Emre Enstitüsü, Ürdün'de Yetim Çocuklar İçin İftar Düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü, Ürdün'de Sevgi Sofrası Kurdu

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ürdün’ün başkenti Amman’da yetim çocuklar için “Sevgi Sofrası” temalı bir iftar programı düzenledi.

Program, Prenses Basma binti Talal’in başkanlığını yaptığı Ümmül Hüseyin Yetim Vakfı bünyesinde bulunan yetim çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve Kraliyet ailesinden Prenses Besma’nın kızı Farah Dağıstani gibi önemli isimlerin yanı sıra, Ürdün’ün eski bakanları Yahya el-Kesebi, Barakat Avecan, Salah Jarrar, senatörler, rektörler, akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler ve diplomatik misyon temsilcileri programa iştirak etti.

YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat’ın selamlama konuşmasıyla başlayan etkinlikte, katılımcılara kurumların tanıtım videoları gösterildi. Yetimhane tarafından yetiştirilen ve şu anda üniversitede okuyan öğrenciler, misafirlere kendi yetimhane tecrübelerini aktaran sunumlar gerçekleştirdi.

Fırat konuşmasında, yetimlerin rehabilitasyonu ve topluma entegre edilmesinin önemine değinerek, YEE Amman olarak iki ülke arasındaki kültür ve gönül bağlarına işaret etti. Prenses Basma’nın başkanlık yaptığı Yetim Vakfı ve Haşimi Ürdün İnsani Kalkınma Fonu ile kültürel ve sosyal faaliyetlere devam edeceklerinin altını çizdi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve iftar yemeğinin ardından, Büyükelçi Caymazoğlu ve Kraliyet ailesi mensubu Dağıstani tarafından yetim çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ürdün’ün başkenti Amman’da yetim çocuklar icin “Sevgi Sofrası” temalı iftar programı düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ürdün’ün başkenti Amman’da yetim çocuklar icin “Sevgi Sofrası” temalı iftar programı düzenledi.