Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları Başladı

Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları

Yunus Emre Enstitüsü, "Cumhuriyet'in Kültürel Yüzü" başlığı altında dört farklı kategoride düzenlediği yaz okullarına başladı. Bu etkinlikte, "Türk Edebiyatı", "Türk Sineması", "Türk Arkeolojisi" ve "Türk Mutfağı" gibi temalar işleniyor.

Uluslararası Katılımcılar Fırsat Buluyor

32 ülkeden 60'tan fazla katılımcı, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini doğrudan keşfetmek için bir araya gelecek. Programa Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 18-29 Ağustos tarihleri arasında İstanbul ve diğer şehirlerde ev sahipliği yapılacak.

Türk Edebiyatı Koştuğunda

"Cumhuriyet'in Yüzü: Litera-Türk Yaz Okulu", Türkçe edebi eserler, dizilerin ve filmlerin çevirisi üzerine yoğunlaşan akademisyenler ve adaylar için tasarlandı. Türk edebiyatına ilgi duyan 13 katılımcı, çeşitli seminerler ve atölyeler aracılığıyla eserleri yerinde deneyimleyerek yazar ve akademisyenlerle buluşma fırsatı bulacak.

Kültürel Miras ve Arkeoloji

"Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Arkeolojisi Yaz Okulu" ile meraklı üniversite öğrencileri, Türkiye’nin zengin arkeolojik mirasını yerinde öğrenme fırsatı yakalayacak. Anadolu'nun tarihi bölgelerinde yapılacak ziyaretlerle, katılımcılar Türkiye'nin kültürel derinliğine tanıklık edecek.

Türk Sinemasının İzinde

"Türk Sineması Yaz Okulu" da, genç sinema profesyonellerini İstanbul’da bir araya getiriyor. 15 katılımcı, Türk sinemasının tarihini ve önemli eserlerini keşfedecek. Seminerler ve sinema mekânlarına düzenlenecek gezilerle katılımcılara zengin bir sinema deneyimi sunulacak.

Türk Mutfağının Zenginlikleri

"Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" ise Türkiye'nin mutfak kültürünü genç gastronomi profesyonelleri ile paylaşmayı hedefliyor. İstanbul, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerde gerçekleştirilecek atölye ve seminerler ile katılımcılar, Türk mutfağının farklı lezzetlerini deneyimleme imkânı bulacak.