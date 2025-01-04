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Yunus Emre Vakfı'nda 8 Kişi Tutuklandı: Sahte Fatura Skandalı İfşa Edildi

Yunus Emre Vakfı'ndaki sahte fatura soruşturmasında 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:39
Yunus Emre Vakfı'nda 8 Kişi Tutuklandı: Sahte Fatura Skandalı İfşa Edildi

8 Kişi Tutuklandı

Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler aracılığıyla naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Gözaltı Süreci ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yöneten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanan zanlılar arasında M.D, M.Ç, S.Y, E.E, E.T.E, F.K, H.K ve M.K yer alıyor. Bu şüpheliler, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla tutuklandılar. Diğer şüpheliler I.K, F.G.E ve S.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Arka Planı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, Yunus Emre Vakfı'nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine bu soruşturmayı başlattı. Soruşturma çerçevesinde “zimmet”, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili ayrıntılı inceleme ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Toplamda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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