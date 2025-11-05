Yunusemre Belediyesi'nden Geleneksel Kukla Gösterisi "Kukla Çilli" Okullarda

Yunusemre Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerini geleneksel kukla sanatıyla buluşturmaya devam ediyor.

"Kukla Çilli" adlı gösteri, Müseyip Gülen tarafından sahneleniyor ve çocuklara hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşatıyor. Gösteride kukla oyunu, müzik ve sihirbazlık performansları bir arada sunuluyor.

Çocuklara Kültür ve Eğlence Bir Arada

Etkinlikler, ilçede unutulmaya yüz tutan kukla kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Çocuklar, Kukla Çilli ile şarkılar söyleyip sohbet ederek hem eğleniyor hem de geleneksel sanatla tanışıyor.

Sihirbazlık Bölümü İlgi Odağı

Programın en çok ilgi gören bölümlerinden biri olan sihirbazlık performansı, minik izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Etkinlik kapsamında tüm ilkokulların ziyaret edilmesi planlanıyor.

Belediye yetkilileri, geleneksel sanatların yaşatılması ve çocukların kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

