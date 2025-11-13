Yunusemre'de Diyabet Farkındalık Eğitimi: Sağlıklı Beslenme ve Önlemler

Yunusemre'de Diyabet Farkındalık Eğitimi

Etkinlik ve Amaç

Yunusemre Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesinde vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Diyabet Farkındalık Eğitimi ile toplum sağlığını desteklemeyi hedefledi.

Eğitimde Neler Anlatıldı?

Diyetisyen Sevcan İnci tarafından Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Merkezi Eğitim Salonunda verilen eğitimde; diyabetin belirtileri, korunma yolları, tıbbi beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri kapsamlı şekilde ele alındı.

İnci, diyabetin çağımızın en yaygın kronik hastalıklarından biri olduğuna dikkat çekerek, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve rutin sağlık kontrolleri ile diyabetle sağlıklı bir yaşam sürdürmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, beyaz un, şekerli gıdalar ve işlenmiş ürünler yerine tam tahıllar, sebze, meyve ve sağlıklı yağlar tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca günlük su tüketiminin artırılmasının ve öğün planlamasının kan şekeri kontrolü açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Katılımcılara Pratik Öneriler

Eğitim sonunda katılımcılara, diyabetten korunmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak için uygulanabilir beslenme önerileri sunuldu ve toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik çağrı yapıldı.

