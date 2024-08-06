Yunusemre'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Yunusemre'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan ormanlık bir alanda dün saat 17.20 sularında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Osmancalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Müdahale İçin Hızlı Eylem

Yangın ihbarının alınmasının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Müdahale için 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi, yangın alanına yönlendirildi.

Ekiplerin yangına karşı mücadelesi sürerken, yerel halk ve yetkililer yangının kontrol altına alınması için endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.