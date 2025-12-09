Yunusemre’de Sorunlar Sahada Çözülüyor — Semih Balaban Ayni Ali Ziyareti

Yunusemre’de Sorunlar Sahada Çözülüyor

Başkan Semih Balaban, Ayni Ali Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, hizmetin yerinde tespit ve hızlı çözümle mümkün olduğunu vurgulayarak Ayni Ali Mahallesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Göreve geldiği günden itibaren halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Balaban, ziyaret sırasında esnafa "hayırlı işler" diledi ve vatandaşların talep ile önerilerini dinledi.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Haydar İzci, MAYEB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan ile belediye birim müdürleri eşlik etti.

Balaban, mahalledeki kültür ve taziye evinde yapılan incelemelerde ekiplerden yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Ayni Ali Mahallesi Muhtarı Enis Sağman ile bir araya gelerek yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle sakinlerinin ilettiği taleplerin hızlıca çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdiğini belirten Balaban, Yunusemre’nin tüm mahallelerinde aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Semih Balabanın açıklaması şu şekilde:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana söz verdiğimiz gibi vatandaşımızla iç içe olmaya, mahalle mahalle gezerek sorunları yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Ayni Ali Mahallemizde gördüğümüz her eksiklik için gerekli talimatları verdik. Bizim anlayışımızda hizmet, masa başında değil; sahada, vatandaşımızın arasında üretilir. Bu güzel mahallemize en iyi hizmeti sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, HİZMETİN YERİNDE TESPİT VE HIZLI ÇÖZÜMLE MÜMKÜN OLDUĞUNU BELİRTEREK AYNİ ALİ MAHALLESİ’NDE ESNAF ZİYARETİ YAPTI, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.