Yunusemre Meclisi'nden Lösemili Çocuklar İçin Kan ve Kök Hücre Bağışı Çağrısı

Yunusemre Belediyesi Meclisi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında kan ve kök hücre bağışı çağrısı yaptı; Efe Leo ve diğer hastalar için Kızılay noktalarından bağış yapılabiliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:14
Yunusemre Meclisi'nden Lösemili Çocuklar İçin Kan ve Kök Hücre Bağışı Çağrısı

Yunusemre Meclisi'nden lösemili çocuklar için çağrı: Kan ve kök hücre bağışı

Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda Lösemili Çocuklar Haftasına dikkat çekildi ve toplumdan kan ile kök hücre bağışı destek çağrısı yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisalılara bağış çağrısını yineledi.

Toplantı detayları ve farkındalık çalışması

Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapılan toplantıda 24 madde görüşüldü ve meclis üyeleri, turuncu kurdele takarak lösemi farkındalığına destek verdi.

Toplantıda, lösemiyle mücadele eden Efe Leo Çıraklar ve tüm lösemi hastaları için kemik iliği (kök hücre) bağışının önemi vurgulandı. Başkan Balaban, şehirdeki belirli noktalarda bulunan Kızılay kan bağışı araçlarından kan veya kök hücre bağışı yapılabileceğini hatırlattı.

Aileden bilgi ve teşekkür

Torununun sağlık durumu hakkında bilgi veren dedesi, CHP Belediye Meclis Üyesi Şaban Yılmaz, bağış kampanyasına verilen destekten dolayı Manisalılara teşekkür ederek şunları söyledi: "Bağış kampanyası iyi gidiyor, sonuçlar da yüz güldürüyor. Omurilik ve beyinde bir sıkıntının olmadığı tespit edildi. Kısa sürede torunum bu mücadeleyi kazanacak. Manisa bu konuda gerçekten hassas davranıyor, kan bağışları da arttı. Sadece torunuma değil, donör bekleyen binlerce hastamıza ve ailelerine umut ışığı oluyor. Destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Lösemi hastalığıyla savaşan minik kahramanlara acil şifalar dileyen Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisalılara kan ve kök hücre bağışında bulunma çağrısını yineleyerek şunları belirtti: "Burada sadece belediye gündemimizi değil, aynı zamanda bir farkındalık konusunu da gündeme getirdik. Lösemili çocuklarımızın yaşadığı zorlukları hep birlikte görüyor ve onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Her bir vatandaşımızın yapacağı kan veya kök hücre bağışı, bir çocuğun yeniden hayata tutunmasına vesile olabilir. Biz Yunusemre Belediyesi olarak bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmak için elimizden geleni yapacağız"

Sonraki oturum

Toplantıda, Aralık Ayı Meclis Toplantısının 2 Aralık Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA FARKINDALIK OLUŞTURULDU. BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, MANİSALILARA KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
2
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
4
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
5
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı