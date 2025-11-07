Yunusemre Meclisi'nden Lösemili Çocuklar İçin Kan ve Kök Hücre Bağışı Çağrısı

Yunusemre Meclisi'nden lösemili çocuklar için çağrı: Kan ve kök hücre bağışı

Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda Lösemili Çocuklar Haftasına dikkat çekildi ve toplumdan kan ile kök hücre bağışı destek çağrısı yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisalılara bağış çağrısını yineledi.

Toplantı detayları ve farkındalık çalışması

Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapılan toplantıda 24 madde görüşüldü ve meclis üyeleri, turuncu kurdele takarak lösemi farkındalığına destek verdi.

Toplantıda, lösemiyle mücadele eden Efe Leo Çıraklar ve tüm lösemi hastaları için kemik iliği (kök hücre) bağışının önemi vurgulandı. Başkan Balaban, şehirdeki belirli noktalarda bulunan Kızılay kan bağışı araçlarından kan veya kök hücre bağışı yapılabileceğini hatırlattı.

Aileden bilgi ve teşekkür

Torununun sağlık durumu hakkında bilgi veren dedesi, CHP Belediye Meclis Üyesi Şaban Yılmaz, bağış kampanyasına verilen destekten dolayı Manisalılara teşekkür ederek şunları söyledi: "Bağış kampanyası iyi gidiyor, sonuçlar da yüz güldürüyor. Omurilik ve beyinde bir sıkıntının olmadığı tespit edildi. Kısa sürede torunum bu mücadeleyi kazanacak. Manisa bu konuda gerçekten hassas davranıyor, kan bağışları da arttı. Sadece torunuma değil, donör bekleyen binlerce hastamıza ve ailelerine umut ışığı oluyor. Destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Lösemi hastalığıyla savaşan minik kahramanlara acil şifalar dileyen Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisalılara kan ve kök hücre bağışında bulunma çağrısını yineleyerek şunları belirtti: "Burada sadece belediye gündemimizi değil, aynı zamanda bir farkındalık konusunu da gündeme getirdik. Lösemili çocuklarımızın yaşadığı zorlukları hep birlikte görüyor ve onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Her bir vatandaşımızın yapacağı kan veya kök hücre bağışı, bir çocuğun yeniden hayata tutunmasına vesile olabilir. Biz Yunusemre Belediyesi olarak bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmak için elimizden geleni yapacağız"

Sonraki oturum

Toplantıda, Aralık Ayı Meclis Toplantısının 2 Aralık Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA FARKINDALIK OLUŞTURULDU. BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, MANİSALILARA KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU.