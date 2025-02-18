Yurdun Bazı Kesimlerine Fırtına ve Kuvvetli Kar Uyarısı

Yarın itibarıyla yurdun çeşitli bölgelerinde fırtına ve kuvvetli kar bekleniyor. Ulaşımda aksaklıklara karşı önlem alınmalı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:22
Yurdun Bazı Kesimlerine Fırtına ve Kuvvetli Kar Uyarısı

Fırtına ve Kuvvetli Kar Uyarısı

Yurdun bazı kesimleri için fırtına ve kuvvetli kar uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege'deki Beklentiler

Marmara Bölgesi'nde rüzgarın, yarın akşamdan itibaren yine kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın perşembe sabahı etkisini kaybedeceği düşünülüyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz Durumu

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve cuma öğle saatlerinden sonra zayıflaması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların, yarın etkisini artırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı belirtiliyor.

Özel Uyarılar

Yarına dair beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kayseri'nin kuzey kesimleri ile Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksaklık, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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