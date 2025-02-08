Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Kış Sezonu Coşkusu Devam Ediyor

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Keyifli Kayak Deneyimi

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Yurduntepe Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı'nda işlemeye devam ediyor. Kastamonu İl Özel İdaresi'nin 2020 yılında açtığı kayak merkezi, hem yerli hem de yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ulaşım Avantajı ve Konum

Kastamonu merkezine 40 kilometre, Ankara'ya yaklaşık 200 kilometre ve İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın açılmasıyla kayakseverlerin ulaşım açısından cazip bir destinasyonu haline geldi.

Güvenlik Önlemleri ve Başarılar

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, bölgede tüm güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. Kaya, "2020'de sayın Valimiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin talimatları doğrultusunda, bir kayak merkezi için gerekli tüm belge ve ruhsatları alarak açılışımızı gerçekleştirdik. Bu tarihten sonra Çankırı, Çorum, Ankara, Samsun ve İstanbul'dan gelen kayakseverlere güvenli bir ortamda hizmet vermekteyiz" dedi.

Uzun Teleferik Hattı ve Eşsiz Manzara

Kaya, kayak merkezinin Batı Karadeniz bölgesinin en uzun teleferik hattına ve pistine sahip olduğunu belirterek, "Kayakseverler, burada 6 bin 500 metre kesintisiz kayak yapma imkânına sahip. Doğa ile iç içe olan tesisimize tüm kayakseverleri bekliyoruz. Sezonun Nisan ayına kadar devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Misafirlerin Yorumu

Hafta sonu tatili için Ankara'dan arkadaşlarıyla gelen Eren Aslan, merkez hakkında, "Gayet eğlenceli ve güzel bir ortam. Herkese tavsiye ederim. Ilgaz'a ilk kez geliyorum, beğendik. Burası kayakseverler için eğlenceli bir yer" ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.