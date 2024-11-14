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Yüreğimde Filistin Anma Pulu Tanıtıldı: Filistin Halkına Destek Mesajı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 'Yüreğimde Filistin' anma pulunun tanıtımında Gazze'deki saldırılara dikkat çekti ve destek verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:17
Yüreğimde Filistin Anma Pulu Tanıtıldı: Filistin Halkına Destek Mesajı

Yüreğimde Filistin Anma Pulu Tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın tedavüle girecek olan 'Yüreğimde Filistin' konulu anma pulunun, bölgedeki insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla basıldığını açıkladı.

Gazze'deki Saldırılara Tepki

Filistin’deki durumu ele alan Uraloğlu, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadığını dile getirdi. Türkiye'nin PTT gibi köklü bir kuruluşu aracılığıyla böyle bir çalışmanın yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Filistin'in Manevi Değeri

Uraloğlu, Filistin'in “açık hava hapishanesi”ne dönüştüğünü ifade ederek, dünya genelindeki desteklerin önemini belirtti. “Filistin'in özgürlüğü bizim için bir dava niteliği taşımaktadır,” diyen Uraloğlu, bu haklı davanın uluslararası hukuk çerçevesinde sonuçlanması için çaba göstereceklerini vurguladı.

Pul Tasarımı ve Sözleri

Yüreğimde Filistin anma pullarının ünlü savaş muhabiri ve fotoğrafçı Coşkun Aral tarafından çekilen fotoğrafların kullanılarak hazırlandığını hatırlatan Uraloğlu, bu pulların kamu farkındalığını artırmak açısından önemli olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, tanıtılan ürünler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “105 bin tirajlı 1 anma pulu ve 5'er bin tirajlı 3 adet seri numaralı anma pulunu, 7 bin 500 ilk gün zarfı ve 5 bin pul portföyü ile birlikte sunacağız.”

Müze ve Ziyaretler

Uraloğlu, PTT Pul Müzesi’nin modern müzecilik anlayışına dikkat çekerek, “Bu müze, geçmişten bugüne eşsiz bir tarih yolculuğuna ev sahipliği yapmaktadır” dedi. Ayrıca, müzenin bugüne dek 531 bin 901 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Filistin Büyükelçisi'nden Teşekkür

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türk halkına destekleri için teşekkür ederek, pul basımının Türkiye'nin samimiyetini ortaya koyduğunu ifade etti. Gazze’deki temel altyapının saldırılardan zarar gördüğüne dikkat çekti.

Son olarak, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de, “Filistin halkının varoluş mücadelesinin yanında olmak, bizim için bir vicdani sorumluluktur” dedi. Tanıtım etkinliğinde, Uraloğlu ve Mustafa, tedavüle sunulacak pul ve ilk gün zarfına imza attı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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