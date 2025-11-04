Yüreğir Ziraat Odası 18. Adana Tarım Fuarı'nda Çukurova'nın Bereketini Tanıttı

Yüreğir Ziraat Odası, 18. Adana Tarım Fuarı'nda Çukurova’nın zengin ürün yelpazesini tanıtarak üreticiler ve sektör temsilcileri arasında iş birliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:34
Adana Yüreğir Ziraat Odası, 18. Adana Tarım Fuarı'nda bölge tarımının gücünü ve çeşitliliğini bir kez daha sektörün tüm paydaşlarıyla buluşturdu. Çukurova’nın verimli topraklarında yetişen ürünlerin sergilendiği stand, üreticiler ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Fuar kapsamında Yüreğir Ziraat Odası tarafından narenciye, avokado, muz, karpuz, yer fıstığı, pamuk, pikan cevizi, ejder meyvesi, hurma, nar, şadok, şeker kamışı ve mango gibi Adana’nın marka değerine sahip ürünler tanıtıldı. Ziyaretçilere taze ve doğal ürünlerden oluşan ikramlar sunulurken, şehrin tarım potansiyeli, iklim avantajları ve ürün yelpazesinin genişliği hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Standta gerçekleştirilen tanıtım ve tadım etkinlikleri, çiftçiler ile sektör temsilcileri arasında doğrudan iletişim ve karşılıklı deneyim paylaşımına olanak sağladı. Bu etkileşim, hem bilgi transferini hızlandırdı hem de yeni iş birliklerinin temelini attı.

Mehmet Akın Doğan'ın değerlendirmesi

Mehmet Akın Doğan fuarın hem üreticiler hem de bölge tarım ekonomisi açısından önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu fuar, Adana’nın tarımsal zenginliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için büyük bir fırsat. Üreticilerimiz, yeni teknolojileri, modern tarım çözümlerini ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yakından görme imkanı buluyor. Aynı zamanda ürünlerimizi, üretim gücümüzü ve bereketli topraklarımızın sunduğu çeşitliliği geniş kitlelere aktarıyoruz. Çiftçilerimiz bu fuarlarda hem kendilerini geliştiriyor hem de bölgenin tarımsal profilini güçlendiriyor.

Başkan Doğan, standı ziyaret eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, önümüzdeki dönemlerde de bölge tarımının gelişimine katkı sağlayan projelere, tanıtım çalışmalarına ve tarımın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Doğan, Yüreğir Ziraat Odası olarak görevimiz, üreticimizin yanında olmak, onların sesini duyurmak ve Adana tarımının yükselen değer olmasına katkı sağlamaktır. Fuarda standımıza gösterilen ilgi ve destek, doğru yolda olduğumuzu vurgular nitelikteydi diye konuştu.

Fuar, bölgenin tarımsal rekabet gücünü ortaya koyarken, üreticilerin yeni pazar ve iş birlikleri yakalaması için de önemli bir platform olmaya devam ediyor.

