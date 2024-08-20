Yürek Tekrar Çalışmaya Başladı: Gurbetçi Kadın Türkiye'de İyileşti

Omurilik Erimesi ile Mücadelede Umut: Gülten Durmuş'un Hikayesi

Hollanda'da yaşayan 56 yaşındaki Gülten Durmuş, boyun seviyesinde oluşan omurilik erimesi nedeniyle yürüyemez hale geldi. Yıllarca süren tedavi sürecinin ardından, Türkiye'de geçirdiği ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Hollanda'daki Tedavi Süreci

Durmuş, Amsterdam'daki hastanelerde farklı tedavilere maruz kalarak antidepresan ilaçları kullanmasına rağmen iyileşme kaydedemedi. Yürüyememeye ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamamaya başladığında Türkiye'de bir çözüm aramaya karar verdi.

Türkiye'de Umut Buldu

Konya'daki özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Kalkan'a ulaşan Durmuş, kapsamlı tetkiklerin ardından boyun seviyesinde omurilik erimesi tanısı aldı.

Başarılı Ameliyat ve Fizik Tedavi Süreci

Prof. Dr. Kalkan, ameliyatın ardından hastanın durumunun hızla iyileştiğini belirterek, "Hastamız, ameliyat sonrası birkaç gün içinde taburcu edildi ve fizik tedavi sürecine başladı," dedi.

Durmuş, "Ameliyattan önce hiçbir şey yapamıyordum. Hiç yürüyemeyeceğimden korkuyordum. Ama şimdi yeniden yürüyebiliyorum," diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Hollanda'da yaşayan ve boyun seviyesinde oluşan omurilik erimesine bağlı yürüyemez hale gelen 56 yaşındaki gurbetçi Gülten Durmuş, Türkiye'de geçirdiği omurilik ameliyatıyla iyileşti.

Hollanda'da yaşayan ve boyun seviyesinde oluşan omurilik erimesine bağlı yürüyemez hale gelen 56 yaşındaki gurbetçi Gülten Durmuş, Türkiye'de geçirdiği omurilik ameliyatıyla iyileşti.

Hollanda'da yaşayan ve boyun seviyesinde oluşan omurilik erimesine bağlı yürüyemez hale gelen 56 yaşındaki gurbetçi Gülten Durmuş, Türkiye'de geçirdiği omurilik ameliyatıyla iyileşti.

Hollanda'da yaşayan ve boyun seviyesinde oluşan omurilik erimesine bağlı yürüyemez hale gelen 56 yaşındaki gurbetçi Gülten Durmuş, Türkiye'de geçirdiği omurilik ameliyatıyla iyileşti.

Hollanda'da yaşayan ve boyun seviyesinde oluşan omurilik erimesine bağlı yürüyemez hale gelen 56 yaşındaki gurbetçi Gülten Durmuş, Türkiye'de geçirdiği omurilik ameliyatıyla iyileşti.