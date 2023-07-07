Yurt dışı cep telefonlarında kullanım harcı 20 bin TL'ye çıkarıldı!

Son model cep telefonu hayali kuran ve Türkiye'deki ÖTV yüksekliği nedeniyle cep telefonunu yurt dışından getirmek isteyenleri üzen bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda yurt dışı cep telefonlarının Türkiye kullanım ücretleri artırıldı. Bu kapsamda daha önce 6 bin 91 TL olan kayıt ücreti, yeni düzenlemeye göre 20 bin TL oldu.





492 sayılı Harçlar Kanunu'nun ücret tarifesinde yer alan sabit harç miktarı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre değiştirildi. Tarifeye uygulanan sabit ücret tutarları, "Ehliyet Harçları" bölümü hariç %50 oranında artırıldı.

Bu karar sonucunda yolcuların getirdiği cep telefonlarının Türkiye kayıt ücretleri ise 20 bin TL şeklinde yeninde belirlendi.