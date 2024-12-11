Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağı ve Fuar Alanı Desteği Prefinansman Kapsamına Alındı

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı lojistik dağıtım ağları (YLDA) ve fuar alanı yapım desteğinin "prefinansman" kapsamına alındığını duyurdu. Bu gelişme, onay alan firmalar için finansman ve teminat olanaklarının artırılması anlamına geliyor.

Prefinansman Sistemiyle Destek Sağlanıyor

Yapılan açıklamada, prefinansman sisteminin proje, program ve statü bazlı desteklere yönelik kullanıldığı belirtildi. Bu sistemle, firmaların finansman yükü azaltılırken, kredi kabiliyetleri artırılıyor. Onay verilen şirketler, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile protokol çerçevesinde prefinansman başvurusu yapabilecek.

Yurt Dışı Lojistik Ağları için Projeler Hayata Geçirildi

Bu kapsamda, YLDA projeleri çerçevesinde 5 proje hayata geçirildi. Projelerin ikisi Amerika, üçü ise Avrupa merkezli olarak uygulanıyor. Yurt dışı lojistik ağları, ihracatın artırılması ve altyapı imkanlarının genişletilmesi için önemli bir bileşen olarak değerlendiriliyor.

Fuarcılık Sektörü ve Türkiye'nin Potansiyeli

Ayrıca, fuarcılık sektörü, ülkelerin üretimlerini ihracata dönüştürmesinde kritik bir role sahip. Türkiye'nin fuarcılık alanındaki potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, büyük ölçekli fuar alanlarının inşa edilmesi ve mevcut alanların geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan fuar alanı yapım desteği, fuarlara uluslararası katılımı artırmayı hedefliyor.

Uluslararası Rekabette Öne Çıkma Amacı

Türkiye’nin uluslararası fuarlarda yabancı katılımcıları ağırlayabilmesi için nitelikli fuar alanlarına sahip olması büyük önem taşıyor. Fuarların prefinansman kapsamına alınmasıyla, sektörün ülke ihracatına olan katkısının artması ve uluslararası rekabette öne çıkılması planlanıyor.