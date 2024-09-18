Yurt Dışı Müteahhitlik Ödül Töreni: Türkiye'nin Başarıları Kutlandı

Ticaret Bakanı Bolat'tan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin müteahhitlik sektörünün uluslararası başarılarına vurgu yaptı. Bolat, "Firmalarımızın çalışmaları, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin diplomatik ve kültürel ilişkilerine de olumlu yansıyor" dedi.

Törenin Detayları

Tören, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin her yıl oluşturduğu 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi''nde yer alan firmalar ödüllendirildi.

İstatistikler ve Türkiye'nin Yükselişi

Bakan Bolat, Türkiye'nin müteahhitlik sektörünün gücüne dikkat çekerek, "Eylül ayı itibarıyla yurt dışı müteahhitlik sektörünün proje büyüklüğü 515 milyar dolara ulaştı" ifadesinde bulundu. Türk müteahhitleri, 137 ülkede 12,277 projede yer aldı. Geçtiğimiz yıl, Türk müteahhitlik sektörü 28 milyar dolarlık rekor projeye imza attı.

Seminer Teması ve Gelecek Projeler

Bakan Bolat, Suudi Arabistan ve Irak ile olan ilişkilerin güçlendiğine vurgu yaparak, "İki ülke arasında önemli anlaşmalar imza atıldı" dedi. Irak'ta toplam 35 milyar dolarlık bir proje stoğu ile müteahhitlik sektörünün fırsatları artırdığı belirtildi.

Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm

TMB Başkanı Erdal Eren, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet odaklı kentsel dönüşüm projelerine hazır olduklarını belirtti. Eren, "Yurt içinde ekonominin lokomotifi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Ödül Sahipleri

Törende, 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' ve 'Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşaviri' listesinde yer alan firmalara ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi. Bu firmalar arasında Limak, Rönesans, Enka gibi dev şirketler bulunuyor.

Bu etkinlik, Türkiye'nin uluslararası alandaki inşaat ve müteahhitlik başarısının önemli bir sembolü oldu. Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe geldiği noktayı ve gelecekteki projeleri kutlamış oldu.