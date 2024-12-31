Yurt Dışına Çıkış Harcında "Pul" Dönemi Sona Erdi

Yurt dışına çıkış harcı için yeni dönem yarından itibaren başlıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) elektronik ortamda otomatik aktarılan harç ödemeleri, makbuz gösterme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Aylardır beklenen bu düzenleme ile, çıkış noktalarında artık pullu ödeme yöntemine son veriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yurt dışına çıkış harcı miktarı yarından itibaren 710 lira olarak belirlenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, geçmişte zorunlu olan "pul" ile ödeme dönemi sona eriyor.

Yurt dışına çıkış harcı ödemeleri, GİB internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları ile PTT ve vergi dairelerinin vezneleri de bu işlemlere olanak tanıyor.

Ödemelerin EGM'ye elektronik ortamda aktarılması sayesinde, vatandaşların çıkış noktalarında ek belgeler sunmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca, ödemelerin durumu Dijital Vergi Dairesi üzerinden kontrol edilebiliyor. "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsü sayesinde kullanıcılar, ödemelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlık olarak öğrenebilecekler.

Öte yandan, harç ödemeleri defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ve gümrük saymanlıklarının veznelerinden de yapılabiliyor. Ancak bu durumda, çıkış noktalarında yetkili emniyet personeline ödeme makbuzunun gösterilmesi gerekiyor.

Geçmişte 500 lira üzerinde yapılan harç ödemeleri, pullu olanlar da dahil olmak üzere, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olmaya devam edecek.

Bu yeni düzenleme ile yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşların işlerin daha da kolaylaşması bekleniyor.