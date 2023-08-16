Yurt dışına çıkmak hayal değil: Puanları toplayın vizeyi kapın!

Almanya personel açıkları hızla devam ediyor. İşçi alınlarıyla ilgili yeni şartlar belli oldu! Bu şartları taşıyan vizeyi kapar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALMANYA VİZE ŞARTLARI

Nitelikli Göç Yasası çıkmasının ardından 2 milyon uzman personel açığının giderilmesi hedefleniyor. Almanya’da 2030 senesine kadar yaklaşık 7 milyon uzman personel alımı yapılması hedefleniyor. Aynı zamanda önümüzdeki süreçte online vize dönemi başlayacak. Bu şekilde işlemler daha hızlı ve kolay olacak. Eğer nitelikleriniz, eğitiminiz ve iş gücünüz yeterliyse Almanya’da kolaylıkla iş bulabileceksiniz.





İlk olarak Türk vatandaşların vize alabilmek için kendilerine uygun bir iş yeri bulması gerekiyor. Uygun iş yeri bulunduğu zaman kolaylıkla oturum izni alınabilecek. Eğer sağlık sektöründe ya da kalorifer tesisatçılığı gibi alanlarda iş tecrübeniz varsa bir adım öne geçeceksiniz. Vize almak isteyen vatandaşlardan dil becerisi de istenecek. Şu an doktorların en az B2, ara elemanların en az A2 Almanca bilmesi gerekiyor. Tercih olarak 45 yaşını doldurmayan elemanlar tercih edilecek. Yine de puan sistemi uygulanacağı için 10 üstünden 6-7 aralığında puan alanlar kolaylıkla vize alacak. Eğer Türk vatandaşın Almanya’da bir yakını bulunuyorsa bu da puan sisteminde bir artı olacak. Dil ve yaş için birer puan, meslek eğitimi ve tecrübe için 2 puan uygulanacak. Eğer üniversite mezunuysanız ve iş deneyiminiz varsa ek puanlar alabileceksiniz.