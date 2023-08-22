Yurt dışında çalışma hayali kuranlara müjde! Dolgun maaşı iş listeleri yayımlandı: Şartlar tek tek açıklandı!

21-31 Ağustos tarihleri arasında başlayan başvurularla, yurt dışında çalışma hayali kuranlar için 2.350 dolar maaş ile işçi alımları başladı. İş başvurusunda bulunacaklar ilanları araştırmaya başlarken İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden hızlı ve kolayca işlemleri tamamlayabilirsiniz.







İLAN BİLGİLERİ

Pazarlama Sorumlusu Aranıyor - Sırbistan Belgrad: İlan Numarası: 00007204352

Sırbistan Belgrad'da bulunan iş yerinde, giyotin ve pergole işinin satış ve pazarlama bölümünde üst düzey sorumlu olarak çalışacak personel alımı başladı. İngilizce bilen ve erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması gerekiyor.

Muhasebe Elemanı Aranıyor - Sırbistan Belgrad: İlan Numarası: 00007204337

İngilizcesi üst düzey olan ve askerlik durumunun tecil ettirilmiş olması ya da tamamlanmış olması gerekiyor.