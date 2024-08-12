Yurt Dışında Fidye İçin Kaçırılan Türk Vatandaşı Muhammed Çolak İstanbul'a Döndü

Türk Vatandaşı Muhammed Çolak İstanbul'a İade Edildi

Yurt dışında fidye amacıyla kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin etkili girişimleri sonucunda İstanbul'a getirildi.

Yaşadıkları Korkunç Deneyimi Paylaştı

Saraybosna'dan İstanbul'un Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşan Çolak, basın mensuplarına rehine olduğu süre içinde yaşadıklarını anlattı. Gaziantep'ten tatil için gittiği yurtdışında, Afgan olduğunu iddia eden bir grup tarafından kaçırıldığını ifade eden Çolak, grubun elinde başka rehinelerin de bulunduğunu bildirdi.

Çolak, ilk iki gün boyunca fidye talebinin gündeme gelmediğini, yalnızca yürüyüş yaptıklarını belirtti. Hırvatistan sınırına geldiklerinde kendilerinden aileleriyle iletişime geçmeleri istendi; ardından ise ciddi bir saldırıya maruz kaldıklarını dile getirdi. Fidyelerin gönderilmesi sonrası şiddet uygulanmadığını aktaran Çolak, ailelerinin 4 bin avro fidye ödediğini kaydetti.

Fidyecilerden Kaçmayı Başardı

Çolak, dağlık alanda fidyecilerin elinden kaçmaya çalışırken düştüğünü, grup üyelerinden iki kişinin kendisini kaldırıp yardım ettiğini söyledi. "Dışişleri Bakanlığımız sayesinde sağ salim Türkiye'ye dönebildim," ifadesini kullanan Çolak, Dışişleri Bakanlığının çabaları ile fidyecilerin kendilerini bir dağ yolunda bıraktığını vurguladı.

5-6 gün boyunca rehin kaldığını belirten Çolak, yaşadığı travmanın etkilerini henüz net hatırlayamadığını vurguladı. Vücudundaki darp ve yara izlerini de basın mensuplarına gösterdi.

Kurtulduktan sonra ailesiyle duygusal bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Çolak, akşam uçağıyla Gaziantep'e geri döneceğini ifade etti.

Olayın Gelişimi

Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medya paylaşımları sonrası, Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla irtibata geçerek Çolak'ın Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüş sürecini başlattı.

Yurt dışında kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin girişimleriyle İstanbul'a getirildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Çolak, basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı, vücudunda oluşan darp ve yara izlerini gösterdi.

Yurt dışında kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin girişimleriyle İstanbul'a getirildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Çolak, basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı, vücudunda oluşan darp ve yara izlerini gösterdi.

Yurt dışında kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin girişimleriyle İstanbul'a getirildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Çolak, basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı, vücudunda oluşan darp ve yara izlerini gösterdi.

Yurt dışında kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin girişimleriyle İstanbul'a getirildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Çolak, basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı, vücudunda oluşan darp ve yara izlerini gösterdi.

Yurt dışında kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin girişimleriyle İstanbul'a getirildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Çolak, basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı, vücudunda oluşan darp ve yara izlerini gösterdi.