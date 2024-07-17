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Yurt dışından kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildi!

İstanbul'da, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan kozmetik ürünlerine yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda, 40 milyon lira değerinde güneş kremi ve saç spreyi gibi ürünler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 12:36
Yurt dışından kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan çeşitli kozmetik ürünlerin Sultangazi ilçesinde bir imalathaneye getirildiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu ürünlerin burada analiz edilerek sahte versiyonlarının üretildiği anlaşıldı.

Ekiplerin yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucunda, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonda bir şüpheli yakalandı ve imalathanede yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 575 bin adet güneş kremi, saç spreyi ve diğer kozmetik ürünleri ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi bahçesinde sergilendi.

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