Yurt Dışından Ucuz Araç Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Kişi Yakalandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da, **yurt dışından ucuza araç getireceği** vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi polis tarafından yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hareket geçti.

Dolandırıcılık Yöntemleri

Şüphelilerin, kendilerini iş insanı olarak tanıtıp, **lüks araçları** yüzde 40 indirimle satacaklarını iddia ettikleri öğrenildi. Dolandırıcılık grubunun lideri Servet B'nin, mağdurlarla güven ilişkisi kurmak için iş insanlarıyla bağlantılar geliştirdiği belirlendi. Servet B, ilk araç alımında kendi cebinden kısmi ödeme yaparak mağdurları ikna etmeyi başardı.

Toplanan Paralar Yurt Dışına Kaçırıldı

Şüphelilerin, araç teslimatlarını sürekli erteleyerek mağdurlardan para topladığı, bu paraları döviz bürolarında çevirip yurt dışına kaçırdığı tespit edildi. Mağdurların, dolandırılmadan önceki toplam zararlarının ise **60 milyon lira** olduğu öğrenildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Eş zamanlı operasyonla 10 zanlı gözaltına alındı. Servet B'nin evinde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda **altın ve nakit para** ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kendilerini iş insanı olarak tanıtıp yurt dışından ucuza araç getirecekleri vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.

İstanbul'da kendilerini iş insanı olarak tanıtıp yurt dışından ucuza araç getirecekleri vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.