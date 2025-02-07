DOLAR
35,98 -0,18%
EURO
37,32 0,19%
ALTIN
3.308,19 -0,41%
BITCOIN
3.537.529,48 -1,63%

Yurt Dışından Ucuz Araç Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Kişi Yakalandı

İstanbul'da yurt dışından ucuz araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı. Toplam zarar 60 milyon lira.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:10
Yurt Dışından Ucuz Araç Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Kişi Yakalandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da, **yurt dışından ucuza araç getireceği** vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi polis tarafından yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hareket geçti.

Dolandırıcılık Yöntemleri

Şüphelilerin, kendilerini iş insanı olarak tanıtıp, **lüks araçları** yüzde 40 indirimle satacaklarını iddia ettikleri öğrenildi. Dolandırıcılık grubunun lideri Servet B'nin, mağdurlarla güven ilişkisi kurmak için iş insanlarıyla bağlantılar geliştirdiği belirlendi. Servet B, ilk araç alımında kendi cebinden kısmi ödeme yaparak mağdurları ikna etmeyi başardı.

Toplanan Paralar Yurt Dışına Kaçırıldı

Şüphelilerin, araç teslimatlarını sürekli erteleyerek mağdurlardan para topladığı, bu paraları döviz bürolarında çevirip yurt dışına kaçırdığı tespit edildi. Mağdurların, dolandırılmadan önceki toplam zararlarının ise **60 milyon lira** olduğu öğrenildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Eş zamanlı operasyonla 10 zanlı gözaltına alındı. Servet B'nin evinde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda **altın ve nakit para** ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kendilerini iş insanı olarak tanıtıp yurt dışından ucuza araç getirecekleri vaadiyle...

İstanbul'da kendilerini iş insanı olarak tanıtıp yurt dışından ucuza araç getirecekleri vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.

İstanbul'da kendilerini iş insanı olarak tanıtıp yurt dışından ucuza araç getirecekleri vaadiyle...

İstanbul'da kendilerini iş insanı olarak tanıtıp yurt dışından ucuza araç getirecekleri vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterildi
2
CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi
3
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
4
Gümüşhane'de Anne Ayı ve Yavrularının Keyifli Anları Kamerada
5
Arjantin'deki Sarandi Nehri Kırmızı Renkte Endişe Yarattı
6
Tokat'ta Tırda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!