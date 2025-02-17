Yurt Genelinde Bir Hafta Sürecek Soğuk Hava Uyarısı

Yurt Genelinde Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda 8 ila 12 derece düşüş bekleniyor. Ülke genelinde etkili olacak bu soğuk hava dalgasının, 1 hafta süresince hissedilmesi öngörülüyor.

Soğuk Hava ve Kar Yağışları Bekleniyor

Yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre ülke genelinde etkin olması bekleniyor. Özellikle kuzey yönlerden esecek rüzgarlar nedeniyle sıcaklıklar yarın kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise tüm ülkede 8 ila 12 derece azalacak.

Açıklamada, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışının olacağı belirtildi. Ayrıca, Ankara'da yarın karla karışık sağanak, çarşamba günü kar yağışı, İstanbul'da ise yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar olarak etkili olacağı ifade edildi.

Ağır Kar Yağışları Bekleniyor

Yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının meydana geleceği açıklandı. Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerinde de gece ve yarın sabah saatlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Kar Yağışı ve Soğuk Hava İçin Uyarılar Yapıldı

Vatandaşların kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Çarşamba gününden itibaren bir haftalık süreçte gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şu şekilde sıralanıyor: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5.