Yurt Genelinde Bir Hafta Sürecek Soğuk Hava Uyarısı

Yurt genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek ve bir hafta boyunca soğuk hava etkili olacak.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:58
Yurt Genelinde Bir Hafta Sürecek Soğuk Hava Uyarısı

Yurt Genelinde Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda 8 ila 12 derece düşüş bekleniyor. Ülke genelinde etkili olacak bu soğuk hava dalgasının, 1 hafta süresince hissedilmesi öngörülüyor.

Soğuk Hava ve Kar Yağışları Bekleniyor

Yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre ülke genelinde etkin olması bekleniyor. Özellikle kuzey yönlerden esecek rüzgarlar nedeniyle sıcaklıklar yarın kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise tüm ülkede 8 ila 12 derece azalacak.

Açıklamada, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışının olacağı belirtildi. Ayrıca, Ankara'da yarın karla karışık sağanak, çarşamba günü kar yağışı, İstanbul'da ise yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar olarak etkili olacağı ifade edildi.

Ağır Kar Yağışları Bekleniyor

Yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının meydana geleceği açıklandı. Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerinde de gece ve yarın sabah saatlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Kar Yağışı ve Soğuk Hava İçin Uyarılar Yapıldı

Vatandaşların kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Çarşamba gününden itibaren bir haftalık süreçte gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şu şekilde sıralanıyor: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
2
Güngören'de Yangın Faciası: Dumandan Etkilenen Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti
3
KKTC'de 14 Yaban Eşeği Katledildi: Soruşturma Başlatıldı
4
Ankara'da Sendika İçinde Kan Donduran Olay: Şube Başkanı Sekreterini Vurdu
5
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin'in Rusya'sı, Avrupa'nın En Büyük Düşmanı"
6
Irak Petrol İhracatı Türkiye'ye Yeniden Başlıyor
7
Eber Gölü Projesi İçin Paydaş Toplantısı Yapıldı

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı