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Yurt Genelinde 'Çember-22' Operasyonları: 3.126 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Çember-22' operasyonlarında 3.126 aranan kişinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 08:26
Yurt Genelinde 'Çember-22' Operasyonları: 3.126 Kişi Yakalandı

Çember-22 Operasyonlarının Başarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Çember-22" operasyonları neticesinde 3.126 kişinin yakalandığını açıkladı.

Detaylı Açıklama

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, son beş günde 81 ilde mahkemelerce aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Huchsuzluk suçları ve diğer ciddi suçlar dahil olmak üzere, çeşitli suçlardan aranan kişilerin tespit edilerek yakalandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, 497 hırsızlık, 199 dolandırıcılık, 87 yağma, 65 adam öldürme, 92 cinsel suç, 561 narkotik suç ve 281 kaçakçılıkla ilgili suçlardan oluşan bu şahısların, yol kontrolü, ev baskınları ve kimlik denetimleriyle adalete teslim edildiğini aktardı.

Huzur İçin Kesin Durus

Yerlikaya, “Aranan suçluların sokaklarımızda özgürce dolaşmalarına asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzuru her şeyin önündedir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, operasyonu yöneten vali, kaymakam ve emniyet teşkilatı mensuplarını ve kolluk kuvvetlerini tebrik etti.

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