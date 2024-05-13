Yurt genelinde düzenlenen operasyonlarla son 5 günde 5 bine yakın firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 81 ilde gerçekleştirilen “Çember-18” operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, aranan şahıslara yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlar sonucunda 4 bin 995 kişi yakalandı.

Operasyonlara jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri dahil oldu. Arama kaydı olan kişilere yönelik operasyonlarda, 10 yıl ve üstü suçtan aranan 28; 5 ila 10 sene aranan 29; 5 yıl ve altı ceza ile aranan 4 bin 938 kişi yakalandı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, bu kişilerden 822'si hırsızlıktan, 424'ü dolandırıcılıktan, 182'si yağmadan, 118'i cinsel suçlardan, 73'ü adam öldürme suçundan, 817'si narkotikten, 50'si terörden, 495'i ise kaçakçılık ve organize suçlardan aranıyordu. Geri kalanların ise başka farklı suçlardan arandığı belirtildi.