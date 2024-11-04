Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Yurt Genelinde Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 9 derece azalma yaşanacak.

Mehmet Özdemirci'nin Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünden itibaren ülke genelinde sıcaklıkların düştüğünü belirtti. Özdemirci, iç ve kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmekte, diğer bölgelerde ise normaller civarında olduğunu ifade etti.

Yağışlı Hava Koşulları Bekleniyor

Özdemirci, yarın kuzey kesimler ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı havanın hakim olacağını belirtti. "Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak'ta aralıklı yağışlar olacaktır. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı göreceğiz." dedi.

Sel Tehlikesine Dikkat!

Yarın Doğu Karadeniz kıyılarında, özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Özdemirci, vatandaşları olası sel felaketi konusunda uyararak, "Zamanında önlem alınmalıdır." şeklinde konuştu.

Büyük Şehirlerin Hava Durumu

Üç büyük şehrin hava durumu ile ilgili bilgileri de paylaşan Özdemirci, İstanbul'da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini, genel olarak az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını aktardı. Sıcaklıklar 8-16 derece aralığında değişecek.

İzmir'de de yağış beklenmediği, gündüz sıcaklıklarının 21, gece ise 9-10 derece arasında olacağı belirtilirken, Ankara'da ise az bulutlu bir hava hakim olacağı ve yağış beklenmediği ifade edildi. Özdemirci, "Yarın ve çarşamba geceleri yer yer pus hadisesi görülecek." dedi.

Don Uyarısı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların önümüzdeki 4-5 gün içinde eksi değerlere düşeceği ve bu durumu dikkate alarak zirai don uyarısı yapılmasının gerektiğine vurgu yaptı.