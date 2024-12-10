Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Düşüyor: Yağışlar Devam Edecek

Hava Sıcaklıkları Düşecek

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Perşembe gününden itibaren iç kesimlerde 7 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 5 ila 6 derece azalması bekleniyor.

Yağışlı Hava Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Özdemirci, haftanın geri kalanında yağışlı havanın devam edeceğini açıkladı. Yarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağışlar görülecek. Marmara'nın güneyi, doğusu, kuzey ve kıyı Ege ile Batı Karadeniz'deki yağışların ise kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

Özdemirci, perşembe günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar olacağını belirtti. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak beklentisi var. Özellikle Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı ifade edildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hava Durumu

İstanbul'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Perşembe ve cuma günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara'da yarın ve perşembe günü sağanak yağmurlar etkili olacak ve sıcaklıkların 5 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. İzmir ise yarın kuvvetli sağanak altında olacak, ancak perşembe ve cuma günleri yağışlar beklenmiyor.