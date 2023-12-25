Yurt genelinde kar esareti başladı

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Gölova ilçesinde de kar kalınlığı arttı. Bazı yollar kapandı ve ulaşım zorlaştı. Gölova Kaymakamlığı, bugün ilçedeki tüm okulların tatil edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.





Sivas'ta kar yağışı ve fırtına hayatı felç etti. Gölova ilçesinde de kar yağışının etkisi etkisi ile ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Gölova Kaymakamlığı, bugün ilçedeki tüm eğitim kurumlarının tatil olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Yapılan açıklamada,

"Devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okullarda (anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise) 25/12/2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitim-öğretime ara verilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursları ile 4-6 yaş anasınıfları dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine aynı tarihte 1 bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel bu tarihte 1 gün idari izinli sayılacaklardır." ifadeleri kullanıldı.





Erzincan'ın Tercan ve Refahiye ilçeleri karla mücadele ediyor. Kar yağışı sebebiyle bugün bu ilçelerdeki okullar tatil edildi. Erzincan merkezde ise okullar açık kaldı. Çocuklar ise karın tadını çıkardı ve kartopu oynadı.

Tercan ve Refahiye ilçelerinde kar yağışı devam ediyor. Kar ve buzlanma ulaşımı güçleştiriyor ve olumsuzluklara yol açıyor. Bu yüzden, 25.12.2023 Pazartesi günü bu ilçelerdeki tüm eğitim kurumları tatil ilan edildi. Ayrıca, hamile, engelli veya kronik hastalığı olan kamu çalışanları da bugün için idari izinli olacakları Tercan ve Refahiye Kaymakamlığı kararı ile duyuruldu. Kaymakamlığın yaptığı duyuruda, "İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle, oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25.12.2023 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personellerimiz de 25 Aralık 2023 tarihinde idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Erzincan merkezde kar yağışı eğitimi etkilemedi. Okullar açık kalan çocuklar ise karın keyfini sürdü ve kartopu oynadı.





Tunceli Pülümür ilçesinde kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Okullar bugün için tatil ilan edildi. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle oluşabilecek sorunlara karşı tedbirli olunması istendi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilçemizdeki okullarda eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kar yağışı Bayburt'ta hayatı zorlaştırıyor. Kar ve buzlanma sebebiyle bugün tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da bugün için idari izinli olacaklar. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olabilecek sorunlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.