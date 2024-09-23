Yurt Genelinde Sıcaklık Artışı Bekleniyor

Yurt Genelinde Sıcaklıklar Arttı

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık değerlerinin, yarından itibaren 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Yağışlar Azalıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yaptığı açıklamada, yağışların hafta boyunca sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla görüleceğini ifade etti. Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak yağışların görüleceğini belirten Özdemirci, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Trabzon, Sinop ve Rize çevrelerinde bazı yerlerde yağışların kuvvetli olabileceğini kaydetti.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

Özdemirci, önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklentisi olmadığını bildirdi. İstanbul'da, sabah saatlerinde puslu ve parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Özdemirci, sıcaklık ortalamasının 27-28 derece civarında olacağını açıkladı. Ankara'da ise parçalı bulutlu havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 23-27 derece arasında değişeceği öngörülüyor. İzmir’de ise 3 gün boyunca az bulutlu bir hava tahmin ediliyor, sıcaklıklar ise 28-29 derece olmasının beklendiği ifade ediliyor.