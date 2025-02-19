Yurt Genelinde Sıcaklıklar 4-5 Derece Düşecek, İstanbul Kar Yağışına Hazırlanıyor

Yurt genelinde sıcaklıklar 4-5 derece düşerken, İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:07
Yurt Genelinde Sıcaklıklar 4-5 Derece Düşecek, İstanbul Kar Yağışına Hazırlanıyor

Yurt Genelinde Sıcaklıklar Düşüyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, 4 ila 5 derece daha azalacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın hava tahminine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisini Gösteriyor

Çelik, şu anda yurt genelinde soğuk ve yağışlı bir havanın etkili olduğunu belirterek, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini aktardı. Doğu Akdeniz kıyıları hariç tüm yurtta yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini ifade etti.

İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

Özellikle İstanbul'da, cuma ve cumartesi günleri yoğun kar yağışı bekleniyor. Çelik, "Kar yağışları özellikle bu günlerde kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde olacak. Cuma ve cumartesi günü gerçekleşecek yağışla, 20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları beklentisi var." dedi.

Ankara'ya Dikkat!

Ankara'da çoğunlukla çok bulutlu bir havanın hakim olacağını ve hafif kar yağışlarının görülebileceğini belirten Çelik, sıcaklıkların oldukça düşeceğini vurguladı. Ankara'da yarın sıcaklığın sıfırın altında 4 derece olacağı, hafta sonu ise bunun sıfırın altında 10 dereceye kadar ineceği bilgisi verildi.

İzmir Soğuk Hava Sistemi Altında

İzmir'de yağış beklentisi olmadığını ancak soğuk hava sisteminin etkili olacağını açıklayan Çelik, şehirde en yüksek sıcaklıkların 8-10 derece, en düşük sıcaklıkların ise 0 derece olacağını ifade etti.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek ve hafta sonu...

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek ve hafta sonu yağışsız hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek ve hafta sonu...

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek ve hafta sonu yağışsız hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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