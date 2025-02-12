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Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor, Kar Yağışı Beklenmiyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar yarından itibaren artmaya başlayacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:11
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor, Kar Yağışı Beklenmiyor

Hava Durumu Uyarısı: Yüksek Sıcaklıklar Geliyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren artacağı bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca kar yağışının görülmeyeceği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisinde olduğunu duyurdu. Bu sistemin, İç Anadolu'nun doğusuna kaymaya başladığını ifade etti.

Kar Yağışı Uyarıları

Acar, özellikle Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas illerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirtti. Bu illerde mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre kar eklenmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında da yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağına dikkat çeken Acar, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Erzincan ve Tunceli için sarı kodla uyarı yapıldığını vurguladı.

İstanbul ve Ankara’da Hava Durumu

Ankara'da kar yağışı beklenmediğini ifade eden Acar, başkentte gece sıcaklıklarının sıfırın altında 5 dereceye kadar ineceğini, gündüz ise 7 derece olacağını söyledi. Ayrıca, İstanbul'da bugün etkili olan sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi. Hafta sonu sıcaklıkların 12-13 dereceleri bulması bekleniyor.

Acar, İstanbul'da önümüzdeki hafta ülkeyi etkisi altına alacak olan sistemin, sıcaklıkları düşürerek karla karışık yağmura yol açacağını belirtti. İzmir'de ise sıcaklıkların artmaya başladığını ve gelecek hafta bölgedeki kuvvetli sağanakların görülebileceğini söyledi.

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren...

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren artacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren...

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren artacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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