Yurt Genelinde Soğuk Hava Etkisi Devam Ediyor: Kar Yağışı Uyarısı

Yurt Genelinde Soğuk Hava Etkisi

Yurt genelinde, salıya kadar etkili olacak soğuk hava dalgası, sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretmesine neden olacak. Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava koşullarının etkisi altındadır.

İstanbul ve Ankara İçin Kar Yağışı Uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kar yağışının kuzey kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun olacağına dikkat çekti. Ayrıca, sıcaklığın Ankara'da eksi 10-11, İstanbul'da eksi 2-3 dereceye kadar düşeceği bildirilmektedir.

Özellikle İç Kesimlere Dikkat

Acar, soğuk havanın Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağını belirtti. İç kesimlerde sıcaklıkların sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Hafta Sonu Hava Durumu

Cumartesi günü hafif kar yağışı beklenen Ankara'da, sabah ve gece saatlerinde ayaz etkili olmaya devam edecek. Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların artması bekleniyor.

Acar, Mart ayının ilk haftasında ise daha ılık ve yağışlı bir havanın ülkeyi etkisi altına alacağına dair tahminlerde bulundu. Eğitim ve yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri için dışarı çıkmadan önce hava koşullarını göz önünde bulundurarak hareket edilmesi önemlidir.

Yurt genelinde salıya kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurt genelinde salıya kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.