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YURTLİG: KYGM'nin Yeni Spor Turnuvaları

KYGM, geleneksel spor turnuvalarını YURTLİG adıyla yeni bir formatta başlatıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:35
YURTLİG: KYGM'nin Yeni Spor Turnuvaları

KYGM'nin Yeni Spor Dönemi: YURTLİG

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), her yıl düzenlediği spor turnuvalarını bu yıldan itibaren YURTLİG adı altında lig formatında gerçekleştirecek.

Dostluk ve Sağlık İçin Spor

KYGM tarafından yapılan açıklamada, yurtlarda barınan öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını korumalarını sağlamak, sporun yaşam tarzı haline gelmesine yardımcı olmak ve dostluk ile kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla bu organizasyonların düzenlendiği ifade edildi. YURTLİG, 38 farklı spor dalında yapılacak yarışmalara ev sahipliği yapacak.

Kimler Katılabilir?

Yurtlar arası spor etkinliklerine, yurtlardaki spor kurslarında eğitim alan öğrenciler katılabilecek. 15 Ekim tarihinde başlaması planlanan spor kursları, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Turnuva Yapısı ve Başlangıcı

YURTLİG etapları, kurslara katılan öğrencilerden oluşan il/ilçe karmaları, bölge elemeleri ve Türkiye şampiyonasından oluşacak. Turnuvalar, 31 Aralık tarihinden itibaren il karmalarının bildirilmesiyle başlayacak.

Ücretsiz Spor Kurslarına Başvuru

Yurtlarda kalan öğrenciler, ücretsiz olarak sunulan spor kurslarına, kendilerine iletilen link üzerinden başvurabiliyor. Geçen yıl toplam 111 bin 559 öğrencinin katıldığı bu kurslara, bu yıl 200 bin öğrenci katılması bekleniyor.

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