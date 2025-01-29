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Yurtta Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde Seyredecek

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Yağışsız günler bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:42
Yurtta Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde Seyredecek

Yurt Genelinde Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

Gelecek günlerde Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Hafta sonu boyunca yağışsız hava etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Hava Durumu Tahmini

Çelik, sıcaklıkların hafta sonu da dahil olmak üzere ülke genelinde değişmeyeceğini belirterek, "Şu anda sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrediyor. Hafta sonu boyunca herhangi bir değişim olmayacak," dedi.

Gelecek hafta yağışlı sistemin etkisi altında olan Türkiye'de, sıcaklıkların geçen hafta ortasında düşeceğini açıkladı. Ancak, yarın ve cuma günü sadece Marmara'nın batısında ve Kıyı Ege'de yağış bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'da Hava Durumu

Çelik, sosyal medyada İstanbul'da kar yağışına yönelik çıkan haberlerle ilgili, "İstanbul için 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar 13-14 derece civarında olacak. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi görülecek," açıklamalarında bulundu.

Ankara'da da önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve sis görüleceğini vurguladı. Başkentte, az bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir'de Hava Durumu

İzmir'deki hava tahminlerine göre, yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma ve cumartesi günlerinde ise hava parçalı bulutlu geçecek. İzmir'de en yüksek sıcaklıkların 16-18 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Sonuç olarak, Türkiye genelinde sıcak havanın etkisi artarken, belirli bölgelerde sis ve pus durumlarının devam edeceği öngörülüyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek ve hafta sonu...

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek ve hafta sonu yağışsız hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek ve hafta sonu...

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek ve hafta sonu yağışsız hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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