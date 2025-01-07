Yürüme Engelli Yılmaz Doğan, 'Engelsiz Taksi' ile Boztepe'yi Gezdi

90 Yaşındaki Yılmaz Doğan, Boztepe'yi Ziyaret Etti

Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli Yılmaz Doğan, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu 'engelsiz taksi' hizmeti sayesinde 530 rakımlı Boztepe’ye çıkarak şehir manzarasının tadını çıkardı.

Bir Babalar Günü Anısı

Altınordu ilçesinde yaşayan Yılmaz Doğan'ın kızı Gülgen Doğan, babasının gençlik yıllarında Boztepe'ye gittiğini belirterek, onun bu eşsiz manzarayı yeniden görebilmesi için belediyenin hizmetinden yararlanmak istedi. Yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bu talebe anında cevap vererek harekete geçtiği vurgulandı.

Engelsiz Ordu Taksi ile evinden alınan Yılmaz Doğan ve ailesi, Ordu turizminin gözde mekanlarından Boztepe’ye götürüldü. Aile, belediye ekipleri eşliğinde Boztepe'de geçirdiği süre zarfında anılarını tazeleme fırsatı buldu. Yıllar sonra Boztepe’yi gören Yılmaz amca, şehri kuşbakışı izleyerek hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediyeden Destek

Doğan ailesi, taleplerinin karşılanmasından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti. Açıklamanın devamında, Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Ordu Taksi hizmetinin, engelli ve yaşlı vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir destek sağladığı bilgisi verildi. Bu hizmet sayesinde, vatandaşlar hastane, spor, sınav ya da bankaya gitme gibi ihtiyaçları için kolayca başvuruda bulunabiliyor.

Hizmetten yararlanmak isteyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 444 10 52 numarasından irtibata geçerek başvuruda bulunabiliyor.

Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli Yılmaz Doğan, Büyükşehir Belediyesinin "engelsiz taksi" hizmetinden faydalanarak 530 rakımlı Boztepe'den şehri izleme imkanı buldu.

Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli Yılmaz Doğan, Büyükşehir Belediyesinin "engelsiz taksi" hizmetinden faydalanarak 530 rakımlı Boztepe'den şehri izleme imkanı buldu.