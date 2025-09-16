Yusuf Akyurt Koleksiyonu: 'Resimli Türk Abideleri' 9 Cilt Halinde Tanıtıldı

"Resimli Türk Abideleri" eserinin tanıtımı yapıldı

Türk Tarih Kurumu, Yusuf Akyurt Koleksiyonu'ndan hazırladığı dokuz ciltlik "Resimli Türk Abideleri" külliyatını düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna sundu. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı; etkinlik Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Miras vurgusu ve eserin önemi

Bakan Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, "Mirasımıza sahip çıkmak, geleceğimizi inşa etmenin en güçlü yoludur." ifadesine yer vererek eserin Türk milletinin köklü medeniyet birikimini taşlara ve nakışlara işlenmiş kimliğini bugüne taşıyan bir kültür hazinesi olduğunu belirtti.

Ersoy, eserle ilgili olarak çalışmanın önce dijital ortamda erişime açıldığını, ardından 9 cilt halinde yeniden basılarak kültür dünyamıza kazandırıldığını söyleyerek, bu yayının artık sadece araştırmacılar için değil gençler, öğrenciler ve sanat meraklıları için de başucu kaynağı olduğunu vurguladı.

Yusuf Akyurt'un mirası

Ersoy, Yusuf Akyurt'un hayatını kültürel mirasa adadığını, ilk müzelerin kurulmasına öncülük ettiğini ve Türk eserlerinin kayıt altına alınmasına önayak olduğunu ifade etti. Konuşmasında Akyurt sayesinde Konya Asar-ı Atika Müzesi'nin kurulduğunu ve Mevlana Türbesi'nin müze düzenine kavuşturulduğunu hatırlattı. Ersoy, Akyurt'un kısıtlı imkanlarla hazırladığı "Resimli Türk Abideleri"nin dönemi için bir ilk ve yol gösterici nitelikte olduğunu söyledi.

Külliyatın içeriği ve akademik katkı

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ise külliyatın ayrıntılı bir indeks, orijinal tıpkıbasım ve kapsamlı bir giriş bölümüyle zenginleştirildiğini bildirdi. Giriş bölümünün Prof. Dr. Sıddık Çalık, Doç. Dr. Ahmet Demir ve Dr. Mevlüt Çam tarafından hazırlandığını belirten Özgen, Akyurt'un 1940'lı yıllarda Anadolu'yu gezerek Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden kalan binlerce mimari yapıyı incelediğini, vakfiye, kitabe ve mezar kitabelerini kopyaladığını ve planlarını çıkardığını aktardı.

Özgen, külliyatın büyük kısmı ya kaybolmuş ya da tahribata uğramış eserlerin izini sürmeyi mümkün kılan arşivlik bir çalışma olduğunu; eserin 1000'i aşkın fotoğraf içerdiğini ve sadece akademik dünyaya değil geniş okuyucu kitlesine de hitap ettiğini söyledi.

Gelecek yayınlar ve projeler

Prof. Dr. Özgen, tanıtım toplantısının kurumun geçmişe ait kaynakları sistemli şekilde yayına hazırlama projesinin bir parçası olduğunu belirterek yürütülen diğer çalışmalara değindi. Buna göre Bosna arşiv belgelerini içeren 28 ciltlik "Enver Kadiç Kronika" çevirilerinin tamamlandığı, Sicill-i Ahval Defterleri ile Osmanlı dönemi İstanbul mezar taşlarına ilişkin çalışmaların sürdüğü ve "Kayseri Kitabeleri"'nin yakında yayımlanacağının altını çizdi.

Program ve katılımcılar

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy'a "Resimli Türk Abideleri" eseri takdim edildi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve çok sayıda bilim insanı katıldı.

Ersoy konuşmasını gençlere seslenerek tamamladı: geçmiş bilinmeden geleceğe emin adımlarla ilerlemenin mümkün olmadığını, gençlerin bu toprakların mirasının hem varisleri hem koruyucuları olduğunu vurguladı ve Yusuf Akyurt'u rahmet ve şükranla andı.

