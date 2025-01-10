Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Yılın Kareleri Oylamasında

Atıcılıkta Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Dikeç ve Tarhan, AA'nın oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:34
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Yılın Kareleri Oylamasında

Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, Türkiye’nin uluslararası arenada elde ettiği başarıları ve bu başarıları elde eden sporcuları kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Dikeç ve Tarhan, olimpiyat tarihinde Türk atıcılığının çığır açan isimleri arasında yer alırken, aynı zamanda genç sporculara da ilham kaynağı olmaktadır. Oylama, Türk sporunun başarısını taçlandırmak için bir fırsat sunuyor.

Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda...

Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda...

Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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