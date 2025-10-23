Yusuf Eker'in 'Direniş' Klipleriyle Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekiyor

Yusuf Eker'in "Direniş" eseri Gazze'deki soykırıma dikkat çekiyor

Oyuncu ve müzisyen Yusuf Eker tarafından Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Direniş" eseri müzikseverlerle buluştu. Kocaeli'deki Maya Film Platoları'nda çekilen video klip yayınlandı.

Klipteki oyuncu kadrosu ve sahneler

Video klipte Ali Nuri Türkoğlu, Cem Uçan, Burak Haktanır, Celal Al, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Engin Uzun, Nazif Tunç ve Cemil Yavuz rol aldı. Klipte, gözleri bağlı bir ressamı canlandıran Ali Nuri Türkoğlu'nun "Nehirden denize, özgür Filistin" tablosunu çizmesi dikkat çekiyor.

Eserin mesajı ve yapım ekibi

Daha önce TRT ekranında yayınlanan "Payitaht Abdülhamid", "Akif", "Balkan Ninnisi" ve "Korkma" dizilerinde izleyiciyle buluşan Eker, esere ilişkin yazılı açıklamasında zulmü alkışlayan ve zalime sessiz kalan bir dünyada taraflarını açıkça haykırmak istediğini belirtti. Eker, amacının Filistinli kardeşlerinin yaralarına bir nebze merhem olmak olduğunu vurguladı.

Eker, sanatın bu süreçte sorumluluk taşıması gerektiğini belirterek, "Şahlanışımız yine sanatla olacaktır" ifadesini kullandı ve Siyonizme karşı sanatla direnişi tüm dünyaya göstermenin önemine dikkat çekti.

Eserin sözü ve müziği İzzet Okumuş imzası taşırken, aranjesini müzik yönetmeni Yavuz Taşkın yaptı ve yönetmen koltuğunda Saddam Batman yer aldı.

Eker'in teşekkürleri ve klibin vurgusu

Eker, yaptıklarının ateşe bir avuç su taşımak olduğunu belirterek, "Bütün çocukları öldürseler de elbet bir Musa sağ kalacak" düşüncesiyle yaptıkları çalışmanın bir kişiye bile ulaşmasının cesaret verici olduğunu söyledi. Bu onurlu mücadelede kendisini yalnız bırakmayan oyuncu dostlarına ve emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Klipte tekrarlanan "Gazze'yi Unutma! Unutturma!" mesajı, eserin ana temasını özetliyor ve izleyiciyi dayanışmaya çağırıyor.

Oyuncu ve müzisyen Yusuf Eker'in Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için hazırladığı "Direniş" eseri müzikseverlerle buluştu.