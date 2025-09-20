Yusuf Şeyh Dibo, Bab'da Türk Dönerini Suriyelilerle Buluşturdu

12 yıl Türkiye'de çalıştıktan sonra Bab'a dönen Yusuf Şeyh Dibo, 'Beğendik' adlı dükkanda Türk dönerini Suriyelilerle tanıştırıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:05
Türkiye'de edindiği tecrübeyle memleketinde iş modeli kurdu

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 12 yıl sonra ülkesine dönen Yusuf Şeyh Dibo, Halep kırsalındaki Bab ilçesinde Türk dönerini Suriyelilerle buluşturdu.

Bab'da 2000 yılında doğan Dibo, iç savaşın başlamasıyla 2012'de ailesiyle birlikte Suriye'den ayrılarak Türkiye'ye göç etti. Gaziantep'te 12 yaşındayken çalışmaya başlayan Dibo, döner sektöründe önemli bir tecrübe kazandı.

Yaklaşık 12 yıl Türkiye'de kaldıktan sonra yeniden Bab'a dönen Dibo, ilçe merkezinde açtığı dükkana Türkçe harflerle "Beğendik" ismini verdi. Dükkanında üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtle çalışan Dibo'nun hazırladığı döner; özel baharatları, sosları ve hafif pişirme yöntemiyle bölge halkından yoğun ilgi görüyor.

Dibo, Türkiye'de geçirilen yılların kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu vurgulayarak, "Devrimin başlamasıyla birlikte ailemle 2012'de Suriye'den ayrılıp Türkiye'ye geldik. İlk günden itibaren döner sektöründe çalışmaya başladım." dedi.

Türkiye'deki çalışma hayatını ve Türklerle ilişkilerini anlatan Dibo, "Türkiye'de başta her şey zordu. Türkçe öğrenebilelim diye çalıştığım yerde Arapça konuşmamız yasaktı. Bu sayede Türkçeyi çok iyi öğrendim; hatta birçok Türk, Suriyeli olduğumu çok sonra fark ediyor." ifadelerini kullandı.

Dibo, edindiği bilgi ve kültürü Bab'a taşıdığını anlatarak, "İş disiplini, müşteriye yaklaşım tarzı, sosların ve sandviçlerin isimlendirilmesi gibi pek çok konuda Türkiye'den öğrendiklerimi burada uyguluyorum. Türk döneri, hafif hazırlanışı ve özel lezzetiyle burada da büyük talep görüyor." diye konuştu.

Türkiye'de birlikte çalıştığı arkadaşlarını özlediğini belirten Dibo, "Umarım bir gün onlar da bizi ziyaret eder, burada çalışmalarımızı görür ve tekrar aynı masada buluşuruz." dedi.

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi