Yusuf Tekin: 4,5 Milyar Ders Kitabı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bakan Tekin, seminer kapanışında 2003'ten beri 4,5 milyar ders kitabı dağıtıldığını ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:32
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Semineri"nin kapanışında öğretmenlerle bir araya geldi ve seminere katkı sunanlara teşekkür etti.

Kitap dağıtımı ve yeni eğitim yılına hazırlık

Tekin, 2003'ten bu yana ders kitaplarıyla ilgili yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, "2003'ten itibaren yaklaşık 4,5 milyar adet ders kitabı dağıtmışız. Bu dönemde 1637 farklı başlıkta yaklaşık 200 milyon adet ders kitabı okullar açıldığında öğrencilerimizin masasında olacak inşallah." dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının pazartesi başlayacağını hatırlatan Tekin, okulların bakım-onarım, temizlik ve güvenlik süreçlerinin tamamlandığını; geçen hafta kitap dağıtımına başlandığını belirtti. Öğretmenlerin 1 Eylül itibarıyla seminer dönemine başlayacağını ve pedagojik ile akademik hazırlıklarını okullarında tamamlayacaklarını söyledi.

Ebeveyn çalışmaları ve "Aile" dizisi

Tekin, eğitim sürecinin yalnızca öğretmenlere yüklenmesinin haksızlık olduğunu vurgulayarak toplumun, sivil toplum örgütlerinin ve özellikle ebeveynlerin sürece dahil edilmesinin önemini vurguladı. Son iki yılda ebeveynlere yönelik birçok adım atıldığını, okul başlangıçlarının festival havasında yapılması ve veli toplantları için bilimsel verilerle desteklenmiş sunumlar hazırlandığını anlattı.

Trabzon'da ziyaret ettiği "Aile" dizisi ile ilgili Tekin, "Hayat boyu öğrenme kapsamında 'Ebeveyn okulu' diye bir modül hayata geçirdik" diyerek, geçen yıl yayınlanan 27 bölümlük mini dizinin her bölümünün 7'şer dakika olduğunu ve "'Aile' dizisi geçen yıl toplam 130 milyon kez görüntülendi" bilgisini paylaştı. Bu yıl ise 13 bölümlük, her biri ortalama 25 dakikalık yeni mini dizilerin çekildiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Katılım ve değerlendirme

Tekin, sahadaki 1 milyon 100 bin öğretmeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dahil etmeyi hedeflediklerini belirtti. Modelin kapalı kapılar ardında hazırlanmış bir metin olmadığını, uygulamanın geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda başlatıldığını ve herkese açık olduğunu söyledi: "Buyurun düzeltilmesi gereken hususlar varsa hazırlayın, getirin, gündemimize alalım."

Bakanlık bünyesindeki 5 birimin yıl içinde izleme ve değerlendirme yaptığını, il ve ilçe müdürlüklerinin süreci raporladığını ve zümre öğretmenlerinin önerilerinin de alındığını vurgulayan Tekin, modelin "dinamik, canlı, sürekli öğretmenlerce beslenen bir model" olduğuna dikkat çekti.

