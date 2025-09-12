Yusuf Tekin Büyükada'da: Türkiye'de Eğitim Devrimi ve 750 Bin Derslik

Bakan Tekin'in Büyükada ziyareti ve temasları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere vapurla Büyükada'ya gitti. Vapur yolculuğu sırasında vatandaşlara simit ikram eden Tekin, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. İlk durağı AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı olan Bakan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eğitimde uluslararası tanımlama: "Eğitim devrimi"

Bakan Tekin, AK Parti öncesi dönemde öğrencilerin kalabalık ve fiziki koşulları yetersiz okullarda eğitim gördüğünü belirterek, 2002'den itibaren yaşanan değişimi vurguladı. Tekin, "Ülkelerin eğitim öğretim istatistikleriyle ilgili OECD, UNDP gibi yapılar rapor hazırlıyor. 2002'den önce Türkiye ile ilgili raporlardan biz utanıyorduk ama şimdi OECD'nin raporlarında Türkiye dünyada son 22 yılda eğitim devrimi yapmış bir ülke olarak tanımlanıyor." dedi.

Tekin, derslik ve öğretmen sayılarıyla ilgili verileri de paylaştı: "Şu an Türkiye'de AK Parti iktidarında, Cumhuriyetin ilanından 2002'ye kadar yapılan derslik sayısından daha fazla derslik yapmışız. Türkiye'de toplam 350-360 bin civarında derslik vardı. Şu an Türkiye'de 750 bin derslik var. Yani o zaman 350 bin dersliğimiz vardı, onun iki katını yapmış durumdayız. 500 bin civarında öğretmenimiz vardı, şu an 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var."

Okul altyapısına dair de konuşan Tekin, tüm okulların internet altyapısı ve akıllı tahtalarla donatıldığını söyledi ve 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları şöyle özetledi: "6 Şubat'ta felaketi yaşayan 11 ilimizde o gün kaç tane dersliğimiz, okulumuz varsa bugün o günkü sayıyı yıkılan okullarımız açısından yakaladık. Hem yıkılanları tamamladık hem de o tarihtekinden yüzde 10 daha fazla derslik yaptık." Tekin, bu çalışmaların tamamının devlet bütçesiyle yapıldığını vurguladı.

Sosyal uyum, haklar ve 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Tekin, AK Parti öncesi dönemde toplum içinde ayrımcılık yaşandığını belirterek, "Başörtülü, imam hatip mezunu, Kürt, Türk diye ayrım yapılıyordu; bazı insanların temel hak ve özgürlükleri ellerinden alındı. 2002'den itibaren sürekli bunun mücadelesini yaptık ve hakları iade ettik." dedi. Ayrıca, güncel gündemde "Terörsüz Türkiye" temasına dikkat çekti ve insan hakları ile demokrasi konusunda sağlanan ilerlemeyi anlattı.

İstanbul'da eğitim yatırımları

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul'da yaklaşık 150 yeni okul binası yapıldığını, kentin depreme dayanıksız yapıdan arındırıldığını ve yeni yapılarla eğitimin fiziki koşullarının güçlendirildiğini belirtti.

Okul ve esnaf ziyaretleri

Açıklamanın ardından Tekin esnaf ziyaretlerinde bulundu ve ürünleri tattı. Ardından Şehit Murat Yüksel İlkokulu'na geçen Bakan, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı; öğrencilere okul çantası hediye etti ve öğretmenlerle sohbet etti.

Tekin, Mimoza Anaokulu'nda öğrencilerle boyama etkinliği yaptı, bahçeye fidan dikti ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretlerinin sonunda emekli öğretmen Hüseyin Üstün'ü evinde ziyaret eden Bakan, Büyükada'dan ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere vapurla Büyükada'ya gitti. Şehit Murat Yüksel İlkokulu'na geçen Tekin, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.