Yusuf Tekin'den Öğrencilere Anlamlı Mektup ve Hediye

Yusuf Tekin'den İlginç Bir Destek

Afyonkarahisar'da bulunan Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazdıkları mektubun cevaplarını büyük bir heyecanla aldılar. Öğrencilere Bakan Tekin'in mektubunu ve hediyelerini İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci takdim etti.

Bakan Tekin'den Motivasyon Dolu Mesaj

Bakan Tekin'in öğrencileri selamladığı mektubunda, "Okulunuzu ziyaret etmeyi ve sizlerle görüşmeyi çok isterim. Geleceğinizin teminatı olan umut dolu zihinleriniz ve azminiz daim olsun. En iyi eğitimi sağlamaya devam edeceğiz, buna güvenin!" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, öğrencilerin ders çalışırken eğlenceli anlar geçirmelerini, yeni arkadaşlıklar kurmalarını ve bol bol okumalarını teşvik etti.

Öğrencilerin Sevinci

Okul Müdürü Mehmet Çınar, "Burada, çocukları sorgulayan ve düşünen nesiller olarak yetiştirmek için çabalıyoruz. Bakan Tekin'in mektuba cevap vermesi bizleri ve çocukları çok mutlu etti," dedi.

Öğrencilerden Ömer Asaf Öksüz, sınıf olarak Bakan Tekin'e mektup yazdıklarını ve hediyeler aldıklarını belirtti. "Bakan Tekin'in okula gelmesini çok istiyoruz!" diye ekledi.

Elisa Kundak, "Mektubumda teneffüslerin uzatıldığı için teşekkür ettim ve bir gün bakan olmak istediğimi belirttim. Hediyeler için Bakan Bey'e teşekkür ediyoruz!" şeklinde konuştu.

Nimet Şen ise, "Bakan Tekin Bey'e yazdığımız mektuba geri dönüş yaptı. Home hediyeler gönderdi. Ben de onun gibi vatanıma yararlı biri olmak istiyorum. İnşallah okulumuza gelir," dedi.

Afyonkarahisar'da Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazdıkları mektubun cevabını aldı. Bakan Tekin'in mektubunu ve hediyeleri öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci verdi.